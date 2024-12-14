Огромный склад в Новосибирске тушат второй день — что происходит на месте пожара

Крупное возгорание произошло в ночь на 13 декабря Источник: «АСТ-54 Black»/телеграм











В Новосибирске сотрудники МЧС продолжают работы на месте крупного пожара в Кировском районе. В ночь на 13 декабря там загорелся склад.

Новые фотографии с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— На складе на Тюменской, 4 к3, снова что-то горит, — заявили в паблике.

Очевидцы сняли здание склада на видео Источник: «АСТ-54 Black»/телеграм

На кадрах можно заметить то, что осталось от здания склада.

На сайте МЧС сказано, что по состоянию на 07:00 часов 14 декабря пожарные продолжают работы по разборке и проливке конструкций производственно-складского здания. Их ведут до полной ликвидации пожара.

— Это нужно, чтобы не допустить повторных возгораний, в том числе под многометровыми кучами рухнувших бетонных плит и пожарного мусора, — объяснили в пресс-службе ведомства. — Появление небольшого огня отдельными очагами, очевидно, возможно при порывах ветра.

В ведомстве уточнили, что с учетом площади пожара неотложные работы могут занять несколько дней.