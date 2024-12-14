Огромный склад в Новосибирске тушат второй день — что происходит на месте пожара

В Новосибирске сотрудники МЧС продолжают работы на месте крупного пожара в Кировском районе. В ночь на 13 декабря там загорелся склад.
Новые фотографии с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— На складе на Тюменской, 4 к3, снова что-то горит, — заявили в паблике.
На кадрах можно заметить то, что осталось от здания склада.
На сайте МЧС сказано, что по состоянию на 07:00 часов 14 декабря пожарные продолжают работы по разборке и проливке конструкций производственно-складского здания. Их ведут до полной ликвидации пожара.
— Это нужно, чтобы не допустить повторных возгораний, в том числе под многометровыми кучами рухнувших бетонных плит и пожарного мусора, — объяснили в пресс-службе ведомства. — Появление небольшого огня отдельными очагами, очевидно, возможно при порывах ветра.
В ведомстве уточнили, что с учетом площади пожара неотложные работы могут занять несколько дней.
Как сообщалось ранее, пожар произошел на складе пластика поздно вечером 12 декабря. Огонь охватил 5 тысяч квадратных метров. О том, что происходило утром после масштабного возгорания — в репортаже НГС.