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Происшествия Пожар на складе пластика Огромный склад в Новосибирске тушат второй день — что происходит на месте пожара

Огромный склад в Новосибирске тушат второй день — что происходит на месте пожара

Новые кадры с места возгорания публикуют в соцсетях

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Крупное возгорание произошло в ночь на 13 декабря

Источник:

В Новосибирске сотрудники МЧС продолжают работы на месте крупного пожара в Кировском районе. В ночь на 13 декабря там загорелся склад.

Новые фотографии с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— На складе на Тюменской, 4 к3, снова что-то горит, — заявили в паблике.

Очевидцы сняли здание склада на видео

Источник:

На кадрах можно заметить то, что осталось от здания склада.

На сайте МЧС сказано, что по состоянию на 07:00 часов 14 декабря пожарные продолжают работы по разборке и проливке конструкций производственно-складского здания. Их ведут до полной ликвидации пожара.

—  Это нужно, чтобы не допустить повторных возгораний, в том числе под многометровыми кучами рухнувших бетонных плит и пожарного мусора, — объяснили в пресс-службе ведомства. — Появление небольшого огня отдельными очагами, очевидно, возможно при порывах ветра.

В ведомстве уточнили, что с учетом площади пожара неотложные работы могут занять несколько дней.

Как сообщалось ранее, пожар произошел на складе пластика поздно вечером 12 декабря. Огонь охватил 5 тысяч квадратных метров. О том, что происходило утром после масштабного возгорания — в репортаже НГС.

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