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Происшествия В Новосибирской области девушка на «Тойоте» насмерть сбила пешехода —он лежал на дороге

В Новосибирской области девушка на «Тойоте» насмерть сбила пешехода —он лежал на дороге

Трагедия произошла в Барабинском районе

1 153
8 комментариев

Авария произошла утром 14 декабря

Источник:

В Новосибирской области 14 декабря произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла 38-летняя женщина, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции региона.

Авария произошла около 04:00 часов в Барабинске. По предварительным данным, 23-летняя девушка на Toyota Carina ехала по улице Ульяновская в направлении переулка Работницы.

У дома № 109 по улице Ульяновская сибирячка наехала на пешехода — женщина лежала на проезжей части.

— Световозвращающие элементы на одежде пешехода отсутствовали, — сказано в сообщении.

В результате аварии женщина-пешеход получила травмы не совместимые с жизнью. В ведомстве уточнили, что стаж управления автомобилями у водителя составляет менее двух лет.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В начале декабря в Новосибирской области шесть человек доставили в больницу после ДТП. На дороге столкнулись два автомобиля.

Если вам известны подробности происшествия, просим связаться с НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Смертельное ДТП Новосибирская область Барабинский район
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Комментарии
8
Гость
10 минут
а то что " женщина лежала на проезжей части" фигня? дело житейское?
Zemb
1 минута
устала... в 4 утра.
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