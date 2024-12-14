В Новосибирской области девушка на «Тойоте» насмерть сбила пешехода —он лежал на дороге

Авария произошла утром 14 декабря Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области











В Новосибирской области 14 декабря произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла 38-летняя женщина, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции региона.

Авария произошла около 04:00 часов в Барабинске. По предварительным данным, 23-летняя девушка на Toyota Carina ехала по улице Ульяновская в направлении переулка Работницы.

У дома № 109 по улице Ульяновская сибирячка наехала на пешехода — женщина лежала на проезжей части.

— Световозвращающие элементы на одежде пешехода отсутствовали, — сказано в сообщении.

В результате аварии женщина-пешеход получила травмы не совместимые с жизнью. В ведомстве уточнили, что стаж управления автомобилями у водителя составляет менее двух лет.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.