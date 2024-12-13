Можно расслабиться: новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — когда морозы

Морозы могут прийти только после 20 декабря Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ожидаются теплые выходные, а морозы до 20 декабря не придут.

— Теплая воздушная масса придет с Казахстана, а затем холодный фронт пройдет с Запада с Урала. И будет кратковременное похолодание 16–17 декабря, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС». — Морозы во второй декаде не ожидаются. До 20 декабря их не будет.

Завтра, 14 декабря, в Новосибирске будет преимущественно без осадков ночью -7…-9 градусов, днем -2…-4 градусов. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В воскресенье, 15 декабря, в городе ожидается в темное время суток -5…-7 градусов, в светлое время 0…-2 градуса. Во второй половине дня небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, днем с порывами до 17 м/с.

В понедельник, 16 декабря, в ночные часы снег будет -4…-6 градусов, в дневные часы небольшой снег -4…6 градусов с понижением до -9…-11 градусов. Юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.