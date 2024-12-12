Пять дней снегопада и -36 градусов: какой будет погода в Новосибирске на новогодние праздники

В Новосибирске на новогодние выходные, которые продлятся с 29 декабря по 8 января, ожидается хорошая зимняя погода. Но в отдельные дни температура может опускаться ниже -30 градусов. Смотрите, какой прогноз на эти даты составили специальные сервисы.
По информации сайта «Яндекс.Погода», в праздники дневные температуры составят от -2 до -16 градусов, ночные — от -5 до -15 градусов. С 3 по 5 января возможны слабые снегопады. Днем 31 декабря ожидается -12 градусов.
Gismeteo прогнозирует в выходные дневные температуры в -14…-17 градусов, ночные от -16 до -20 градусов. Снегопады возможны на протяжении пяти дней подряд с 4 по 8 января.
По прогнозу сервиса RusMeteo, с 29 декабря по 8 января дневные температуры могут опускаться до -30 градусов, ночные — до -36 градусов. Днем 31 декабря сайт прогнозирует -15 градусов, а уже ночью 1 января -36 градусов.
Ранее синоптики составили прогноз погоды на весь декабрь для Новосибирской области. В конце третьей декады ожидается похолодание до -32 градусов.