До -32 градусов: новосибирские синоптики составили прогноз на декабрь

Сильный мороз возможен в конце месяца Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Синоптики опубликовали прогноз погоды на декабрь в Новосибирской области. В конце месяца может похолодать до -32 градусов.

Прогноз опубликован на сайте «Западно-Сибирского УГМС». В нем указано, что средняя температура в регионе в декабре составит -11…-13 градусов, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

В первой и второй декадах ожидаются колебания температуры от -7…-12 градусов до -20…-25 градусов ночью и от -2…-7 до -15…-20 градусов днем.

— В середине третьей декады — понижение температуры воздуха ночью до -27…-32 градусов, днем до -21…-26 градусов, в последней пятидневке месяца — повышение температуры воздуха, — сообщает «Западно-Сибирское УГМС».

Месячное количество осадков ожидается на уровне нормы, по северу, северо-востоку области — больше нормы (16-45 мм). Снег различной интенсивности прогнозируют в большинстве дней месяца.