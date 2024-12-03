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Зима До -32 градусов: новосибирские синоптики составили прогноз на декабрь

До -32 градусов: новосибирские синоптики составили прогноз на декабрь

Снегопады возможны в большинство дней месяца

4 520
18 комментариев

Сильный мороз возможен в конце месяца

Источник:

Синоптики опубликовали прогноз погоды на декабрь в Новосибирской области. В конце месяца может похолодать до -32 градусов.

Прогноз опубликован на сайте «Западно-Сибирского УГМС». В нем указано, что средняя температура в регионе в декабре составит -11…-13 градусов, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

В первой и второй декадах ожидаются колебания температуры от -7…-12 градусов до -20…-25 градусов ночью и от -2…-7 до -15…-20 градусов днем.

— В середине третьей декады — понижение температуры воздуха ночью до -27…-32 градусов, днем до -21…-26 градусов, в последней пятидневке месяца — повышение температуры воздуха, — сообщает «Западно-Сибирское УГМС».

Месячное количество осадков ожидается на уровне нормы, по северу, северо-востоку области — больше нормы (16-45 мм). Снег различной интенсивности прогнозируют в большинстве дней месяца.

Накануне синоптики сообщили, что в начале декабря в Новосибирске не ожидается морозов до -30 градусов.

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Комментарии
19
Житель городка
51 минута
"В конце месяца может похолодать до -32 градусов" - СГК в нетерпении потирает потные рученки, и прогнозирует плановые внезапные технические инциденты. Мэрия выдумывает умные оправдания, если нечаянно информация до центра долетит и там ей заинтересуются нечаянно....
Дормидонт Евлампивич
52 минуты
В конце месяца может похолодать до -32 градусов, а может и не похолодать. Делай те ставки. Ваши ставки, господа, глаз мой радуют всегда Разорить вас без труда вновь удастся мне Синоптик в Игре!
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