Придут ли в Новосибирск морозы до -30 градусов в начале декабря — ответ синоптиков

Синоптики предупреждают, что снега в городе скоро станет больше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в начале декабря не ожидается морозов до -20…-30 градусов. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Пока до конца декада мы таких значений не видим. Наоборот, ждём повышения температур. Приходит тепло с Атлантики, — объяснила синоптик.

Наталья Кичанова добавила, что как минимум до 10 декабря похолодания в Новосибирске и области ожидать не следует. Синоптики прогнозируют умеренно теплую погоду. Специалист также предупредила о том, что в регионе будет увеличиваться количество снега.