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Зима Придут ли в Новосибирск морозы до -30 градусов в начале декабря — ответ синоптиков

Придут ли в Новосибирск морозы до -30 градусов в начале декабря — ответ синоптиков

Новосибирские синоптики прогнозируют увеличение количества снега в городе

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Синоптики предупреждают, что снега в городе скоро станет больше

Источник:

В Новосибирске в начале декабря не ожидается морозов до -20…-30 градусов. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Пока до конца декада мы таких значений не видим. Наоборот, ждём повышения температур. Приходит тепло с Атлантики, — объяснила синоптик.

Наталья Кичанова добавила, что как минимум до 10 декабря похолодания в Новосибирске и области ожидать не следует. Синоптики прогнозируют умеренно теплую погоду. Специалист также предупредила о том, что в регионе будет увеличиваться количество снега.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске прогнозируют повышение температуры до –2 градусов.

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