Почти оттепель: в Новосибирске прогнозируют повышение температуры до -2 градусов

В ближайшие дни ожидается относительно теплая погода Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жителей Новосибирска в ближайшие ожидает резкое потепление до -2 градусов. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

В Новосибирске в ночь на 3 декабря ожидается небольшой снег, температура воздуха составит –11…–13 градусов, днём значительно теплее — от –3 до –5 градусов. Скорость ветра — от 4 до 9 м/с.

В ночь на среду, 4 декабря, столбики термометров в Новосибирске будут колебаться от –6 до –8 градусов по Цельсию, днём — вновь от –3 до –5 градусов. Ожидается небольшой снег, порывы ветра могут достигать 11 м/с.

5 декабря в Новосибирске прогнозируют тепло — температура воздуха днём будет колебаться до –2 до –4 градусов, в ночные часы — от –5 до –7 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снег, скорость ветра местами будет достигать 9 м/с.