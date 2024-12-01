Перепад в 21 градус и резкое потепление: какая погода ждет новосибирцев зимой — смотрим прогноз на три месяца

В Новосибирске прогнозируют относительно теплую зиму Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Зима в Новосибирске, по данным сервисов, ожидается достаточно теплая, температура не упадет ниже -33 градусов, а осадков будет немного. НГС изучил прогнозы на три месяца зимы, смотрите, когда в городе прогнозируют перепад за день с +1 градуса до -21 градуса.

Декабрь

Декабрь в Новосибирске может выдаться аномально теплым, рассказывали в Гидрометцентре России. Температура, вероятнее всего, поднимется выше нормы.

Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует теплую погоду в декабре. В среднем температура будет держаться в пределах -15 градусов днем. Самая холодная ночь ожидается 22 декабря, тогда температура опустится до -20 градусов. Днем холоднее всего будет 18 и 22 декабря, температура в эти дни составит -18 градусов.

Декабрь ожидается теплый Источник: «Яндекс.Погода»











Сайт World Weather также сообщает о теплой погоде. Ожидается, что ночью 10 и 13 декабря температура опустится до -20 градусов — это будет самая низкая отметка за месяц. Днем холоднее всего будет 9, 22 и 23 декабря, тогда температура опустится до -15 градусов.

Самая низкая температура ночью будет -20 градусов Источник: World-weather.ru











Январь

Январь, по данным Гидрометцентра России, ожидается на уровне нормы со среднемесячной температурой в -16 градусов.

Об этом говорят и данные «Яндекс.Погоды», в январе прогнозируют даже три ясных дня. Самая холодная ночь ожидается 19 января, тогда температура опустится до -20 градусов, самыми холодными днями станут 18, 19 и 31 января, температура в эти дни опустится до -19 градусов.

В январе также не прогнозируют сильные морозы Источник: «Яндекс.Погода»











Прогноз World Weather чуть холоднее, сервис сообщает о похолодании до -28 градусов в январе. Правда, 8 января и 14 января прогнозируют потепление до +1 градуса.

В январе возможны плюсовые температуры Источник: World-weather.ru











Февраль

Температура в феврале также не опустится низко. Ожидается, что в большую часть месяца будет облачная погода. Температура при этом колеблется от -6 до -18 градусов. В конце месяца, начиная с 27 февраля, как раз начнется потепление.

Ожидаются дни, когда температура будет плюсовая Источник: «Яндекс.Погода»











Специалисты World Weather также не ожидают резкого похолодания, максимально температура может опуститься до -33 градусов ночью 16 февраля. При этом 8 и 10 февраля ожидается нулевая температура, а 9 января и вовсе потепление до +3 градусов.

В феврале температура может подняться до +3 градусов Источник: World-weather.ru









