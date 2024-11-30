Снегопады каждый день: какая погода ждет новосибирцев в первую неделю декабря — прогнозы сервисов

В первую неделю декабря морозы не ожидаются Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На первой неделе декабря в Новосибирске придет теплая и снежная погода. НГС изучил сайты погодных сервисов и выяснил, что ожидает сибиряков на этой неделе.

По данным «Яндекс.Погоды» всю неделю будет идти снег. Температура днем будет держаться в пределах -3…-9 градусов, а по ночам — -4…-12 градусов. Самым теплым днем станет четверг, 5 декабря, — столбики термометров покажут -3 градуса. Самым холодным будет воскресенье, 8 декабря, температура в этот день опустится до -9 градусов.

Снег ожидается во все дни недели Источник: «Яндекс.Погода»











Gismeteo также обещает снежную неделю без морозов. Самые сильные снегопады ожидаются 3 и 4 декабря. По данным сервиса, самыми теплыми станут четверг и пятница, тогда температура днем составит -4 градуса, а ночью -7 градусов. Самым холодным также будет воскресенье, 8 декабря, когда температура опустится до -14 градусов днем и -21 градуса ночью..

Сервис дает более прохладный прогноз на неделю Источник: Gismeteo











Сервис Rusmeteo сообщает, что снегопады продлятся всего три дня — 3, 4 и 5 декабря. Самым теплым станет четверг, 5 декабря, с температурой -3 градуса. Самым холодным также прогнозируется воскресенье, когда похолодает до -13 градусов.

Неделя ожидается облачная Источник: Rusmeteo.net









