В Новосибирске мало снега — чем это грозит горожанам и дачникам

Снегопады были редкостью в ноябре Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске к концу месяца до сих пор остается невысоким снежный покров. Мы узнали у синоптиков, почему это произошло, а также у агронома, стоит ли дачникам переживать за свои посадки.

Ушло всё в землю

Новосибирские синоптики подтверждают — снега в этом году в ноябре не так много, как хотелось бы. Всему виной слишком ясные деньки.

— Снега меньше нормы, потому что преобладает погода антициклонального характера, то есть без осадков, поэтому снега не так много. Но ждем небольшой снег сегодня, 30 ноября, хотя он мало поменяет картину, — объяснили корреспонденту НГС.

В первой половине месяца осадки были еще в виде мокрого снега, поэтому уходили в землю. Во второй половине ноября уже установилась ясная погода. Более точные цифры по осадкам синоптики обещали подсчитать к следующей неделе.

Новогоднее настроение горожанам стоит ждать только в декабре, когда ожидается не только похолодание, но и более обильные снегопады.

Что делать дачникам

За городом и в районах СНТ обычно снега намного больше, чем в черте высотной застройки. В городе традиционно и теплее. Поэтому снежный покров на даче выше и более чистый.

— Переживать не стоит. До более крепких морозов еще есть время, чтобы покров стал еще выше. Земля не голая, значит, всё хорошо, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Если сейчас есть возможность попасть на дачу, то стоит набросать снега в теплицу, чтобы земля весной напиталась влагой. Она также выведет лишнюю соль и другие накопленные неполезные вещества.