Пушистая угроза: как защитить дачу от зайцев и грызунов на зиму — самые эффективные способы

Закрывать сад в этом году будем поздно — не раньше ноября Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Зима совсем близко, и самое время позаботиться не только об огороде с теплицей, но и о сохранности сада. Грозные враги дачников — грызуны и зайцы, и они не дремлют. Зимой они с удовольствием будут лакомиться древесиной плодовых деревьев. Именно поэтому нужно хорошо защитить свой сад.

Какой вред могут нанести грызуны и зайцы

Наибольший ущерб урожаю как на огороде, так и в саду наносят всё же мыши и мышевидные грызуны. Поэтому в первую очередь нужно принять меры против них.

— Сейчас раскладываем ядовитые приманки для мышей, чтобы они не размножались зимой. Они роют ходы под снегом, вредят луковичным и всем плодово-ягодным культурам, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Одним словом, сейчас очень важно принять самые кардинальные меры по уничтожению маточного поголовья грызунов.

Она добавила, что в этом году очень много мышей. Дачники жалуются, что потеряли из-за них минимум половину урожая моркови и почти столько же свеклы — грызуны лакомились наземной частью растений, что не дало нормально развиваться корнеплодам.

Зайцы, в свою очередь, могут легко уничтожить плодовые деревья.

— Сейчас, пока человек на участке, они не придут. Но как только ездить перестанете и выпадет снег, они захотят полакомиться сладкой корой, — отметила специалист.

В первую очередь под зубы вредителей попадут яблони всех сортов — у них очень сладкая и вкусная для зайцев кора. А вот косточковые культуры пострадают в меньшей степени, потому что их кора более горькая, хотя в голодный год и она пойдет в расход.

Когда укрывать сад

Нельзя закрывать деревья, которые еще не сбросили листву Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Бороться с грызунами с помощью отравы можно в течение всего октября, а вот укрывать деревья слишком рано нельзя. В этом году, по прогнозу новосибирских синоптиков, нас ждет очень теплый октябрь. Даже в конце месяца могут быть жаркие дни. С 20 по 31 октября в ночные часы ожидается от -5… -7 градусов до +5 градусов, в дневные — от 0… +5 градусов до +12… +17 градусов.

— Заматывать деревья нужно будет только в начале ноября, когда наступят уже настоящие морозы. Сейчас деревья еще даже листву не сбросили, торопиться не нужно, — предупредила Людмила Шубина.

Если замотать стволы слишком рано, деревья могут сопреть, не выдержать зимних морозов и в итоге даже погибнуть. Особенно важно не торопиться закрывать молодые посадки.

Как защитить дачу от мышей и зайцев

Вариантов отрав для мышей сейчас множество: это и гранулы, и протравленное зерно, и брикеты. Самое главное — строго следовать инструкции. Не брать яд голыми руками, не вдыхать его, не подпускать к нему детей и домашних животных.

— Обязательно нужно положить [отраву] в дровяники, сараи, в доме в углах, в подвале, в укромных местах в саду, — перечислила агроном. — Можно сейчас поставить ловушки: вкопать на уровень земли несколько ведер, залить их наполовину водой. Мышь при недостатке воды осенью будет искать его источник и так там и останется. Что поделать — нужно предпринимать меры.

Главная задача — по максимуму уничтожить маточное поголовье, так как мыши очень быстро плодятся. Следующий дачный сезон может стать настоящим провалом, если грызунов будет слишком много.

На фото — еще один эффективный способ борьбы с мышами. Но не каждому он подходит Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











От мышей также есть специальные составы для побелки деревьев. Они выполнят сразу две задачи: защитят от грызунов и солнечных ожогов. Если на участке никогда не было и вы уверены, что точно не будет зайцев, можно обмотать стволы капроновыми колготками и закрепить — этой защиты будет достаточно.

С зайцами бороться чуть сложнее. Если забор не сильно надежный, то животное обязательно попытается проникнуть на участок.

— Если есть риск того, что зайцы могут нагрянуть в сад, нужно брать мелкую металлическую сетку и обматывать стволы минимум на высоту залегания снега и даже чуть выше. Если есть в доме кто-то из охотников, то тогда на зайца ставят петли, — перечислила Людмила Шубина.

Если в течение зимы у вас есть возможность приезжать хотя бы пару раз в месяц на участок, нужно обязательно утаптывать снег вокруг плодовых деревьев. Это станет серьезным препятствием для грызунов.

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