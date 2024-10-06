Пушистая угроза: как защитить дачу от зайцев и грызунов на зиму — самые эффективные способы

Зима совсем близко, и самое время позаботиться не только об огороде с теплицей, но и о сохранности сада. Грозные враги дачников — грызуны и зайцы, и они не дремлют. Зимой они с удовольствием будут лакомиться древесиной плодовых деревьев. Именно поэтому нужно хорошо защитить свой сад.
Какой вред могут нанести грызуны и зайцы
Наибольший ущерб урожаю как на огороде, так и в саду наносят всё же мыши и мышевидные грызуны. Поэтому в первую очередь нужно принять меры против них.
— Сейчас раскладываем ядовитые приманки для мышей, чтобы они не размножались зимой. Они роют ходы под снегом, вредят луковичным и всем плодово-ягодным культурам, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Одним словом, сейчас очень важно принять самые кардинальные меры по уничтожению маточного поголовья грызунов.
Она добавила, что в этом году очень много мышей. Дачники жалуются, что потеряли из-за них минимум половину урожая моркови и почти столько же свеклы — грызуны лакомились наземной частью растений, что не дало нормально развиваться корнеплодам.
Зайцы, в свою очередь, могут легко уничтожить плодовые деревья.
— Сейчас, пока человек на участке, они не придут. Но как только ездить перестанете и выпадет снег, они захотят полакомиться сладкой корой, — отметила специалист.
В первую очередь под зубы вредителей попадут яблони всех сортов — у них очень сладкая и вкусная для зайцев кора. А вот косточковые культуры пострадают в меньшей степени, потому что их кора более горькая, хотя в голодный год и она пойдет в расход.
Когда укрывать сад
Бороться с грызунами с помощью отравы можно в течение всего октября, а вот укрывать деревья слишком рано нельзя. В этом году, по прогнозу новосибирских синоптиков, нас ждет очень теплый октябрь. Даже в конце месяца могут быть жаркие дни. С 20 по 31 октября в ночные часы ожидается от -5… -7 градусов до +5 градусов, в дневные — от 0… +5 градусов до +12… +17 градусов.
— Заматывать деревья нужно будет только в начале ноября, когда наступят уже настоящие морозы. Сейчас деревья еще даже листву не сбросили, торопиться не нужно, — предупредила Людмила Шубина.
Если замотать стволы слишком рано, деревья могут сопреть, не выдержать зимних морозов и в итоге даже погибнуть. Особенно важно не торопиться закрывать молодые посадки.
Как защитить дачу от мышей и зайцев
Вариантов отрав для мышей сейчас множество: это и гранулы, и протравленное зерно, и брикеты. Самое главное — строго следовать инструкции. Не брать яд голыми руками, не вдыхать его, не подпускать к нему детей и домашних животных.
— Обязательно нужно положить [отраву] в дровяники, сараи, в доме в углах, в подвале, в укромных местах в саду, — перечислила агроном. — Можно сейчас поставить ловушки: вкопать на уровень земли несколько ведер, залить их наполовину водой. Мышь при недостатке воды осенью будет искать его источник и так там и останется. Что поделать — нужно предпринимать меры.
Главная задача — по максимуму уничтожить маточное поголовье, так как мыши очень быстро плодятся. Следующий дачный сезон может стать настоящим провалом, если грызунов будет слишком много.
От мышей также есть специальные составы для побелки деревьев. Они выполнят сразу две задачи: защитят от грызунов и солнечных ожогов. Если на участке никогда не было и вы уверены, что точно не будет зайцев, можно обмотать стволы капроновыми колготками и закрепить — этой защиты будет достаточно.
С зайцами бороться чуть сложнее. Если забор не сильно надежный, то животное обязательно попытается проникнуть на участок.
— Если есть риск того, что зайцы могут нагрянуть в сад, нужно брать мелкую металлическую сетку и обматывать стволы минимум на высоту залегания снега и даже чуть выше. Если есть в доме кто-то из охотников, то тогда на зайца ставят петли, — перечислила Людмила Шубина.
Если в течение зимы у вас есть возможность приезжать хотя бы пару раз в месяц на участок, нужно обязательно утаптывать снег вокруг плодовых деревьев. Это станет серьезным препятствием для грызунов.
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