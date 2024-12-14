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Страна и мир проблема «Шубу на пол положу и сплю»: в каких условиях живет циркачка, которой 43 года не дают квартиру: видео

«Шубу на пол положу и сплю»: в каких условиях живет циркачка, которой 43 года не дают квартиру: видео

Ольга Былинкина много лет стоит в очереди на жилье

418
4 комментария
Источник:

Бывшей цирковой артистке из Ростова Ольге Былинкиной 66 лет. Из них 43 года она стоит в очереди на квартиру. И почти все это время женщина живет в общежитии.

Былинкина ждет квартиру с 1981 года — в том году она встала в общую очередь на жилье. Через три года перевелась в льготную очередь как одинокая мать. В это время в комнате на 16 квадратов ютились пять человек: Ольга, ее мать, сын, сожитель и брат. Со временем число жителей увеличилось: брат Былинкиной женился на женщине с ребенком и привел их в общежитие. Из-за невыносимых условий Былинкина и ее сын даже переехали на время в цирк — их пустили в комнату для животных.

Годы шли, а очередь не сильно продвигалась. Былинкина писала во все инстанции, но без результата. Лишь 20 лет назад ей предложили квартиру. Но помещение оказалось стройвариантом с — в буквальном смысле — дырой в потолке. Ольга от этого предложения отказалась и продолжила жить в общежитии.

Она по-прежнему живет в нем. Условия нечеловеческие: плесень, сырость, грязь, трещины в стенах, забитая канализация и дырявые трубы. Лишь в этом году историей циркачки заинтересовался Следком РФ и прокуратура. Они начали проверку. Ее результаты пока неизвестны.

Подробнее об истории Ольги Былинкиной смотрите в видео наших коллег из 161.RU.

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Ольга Былинкина Общежитие Видео
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Комментарии
5
Гость
17 минут
Возникает закономерный вопрос, КАК эта дама за 40+ лет не смогла (или не захотела?) заработать на собственное жильё? 😲 Крайняя степень социального иждивенчества?
Гость
8 минут
ипотека теперь недоступна
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