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Развлечения «Для меня это хобби»: железных дел мастер из Сибири создает необычные поделки — к Новому году он смастерил елку из металла

«Для меня это хобби»: железных дел мастер из Сибири создает необычные поделки — к Новому году он смастерил елку из металла

Поделку он создал для сына в школу

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Мужчина уже два года занимается поделками из металла

Источник:

Необычную елочку сделал своими руками железных дел мастер из села Майскогое Сергей Дудник. Как рассказал НГС мужчина, поделку он создал для школьного конкурса сына.

— Была цель с ребенком сделать поделку на школьный конкурс. Решили сделать для выставки что-то неординарное. Проявили фантазию, создали вместе с сыном эскиз и принялись за работу, — рассказал Сергей.

Источник:

Как отметил мужчина, поделками из металла он занимается уже два года. На создание этой елки у него ушло три вечера. По словам сибиряка, работа шла быстро и легко, так как помогал сын.

— Сын учится в седьмом классе. За сварочный аппарат он, конечно, не брался, но помогал с идеями, а также с обработкой металла и покраской поделки, — отметил мастер.

Как рассказал Сергей, сварочным работам он профессионально никогда не учился. Однако, когда взялся за сварочный аппарат, металл ему поддался.

— У меня был дуговой аппарат, но на таком не сделаешь тонкую работу. Потом себе приобрел профессиональный аппарат, и тут понеслось: рыцари, драконы, птицы. Для меня это просто увлечение, хобби, — пояснил Сергей.

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