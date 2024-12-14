«Для меня это хобби»: железных дел мастер из Сибири создает необычные поделки — к Новому году он смастерил елку из металла

Мужчина уже два года занимается поделками из металла Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Сергей Дудник











Необычную елочку сделал своими руками железных дел мастер из села Майскогое Сергей Дудник. Как рассказал НГС мужчина, поделку он создал для школьного конкурса сына.

— Была цель с ребенком сделать поделку на школьный конкурс. Решили сделать для выставки что-то неординарное. Проявили фантазию, создали вместе с сыном эскиз и принялись за работу, — рассказал Сергей.

Источник: Сергей Дудник

Как отметил мужчина, поделками из металла он занимается уже два года. На создание этой елки у него ушло три вечера. По словам сибиряка, работа шла быстро и легко, так как помогал сын.

— Сын учится в седьмом классе. За сварочный аппарат он, конечно, не брался, но помогал с идеями, а также с обработкой металла и покраской поделки, — отметил мастер.

Как рассказал Сергей, сварочным работам он профессионально никогда не учился. Однако, когда взялся за сварочный аппарат, металл ему поддался.

— У меня был дуговой аппарат, но на таком не сделаешь тонкую работу. Потом себе приобрел профессиональный аппарат, и тут понеслось: рыцари, драконы, птицы. Для меня это просто увлечение, хобби, — пояснил Сергей.