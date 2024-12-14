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Наука В Новосибирске на следующей неделе начнется астрономическая зима — дни будут становиться длиннее

В Новосибирске на следующей неделе начнется астрономическая зима — дни будут становиться длиннее

Солнцестояние пройдет 21 декабря

633
4 комментария

Световой день 21 декабря продлится 7 часов 9 минут

Источник:

К Новосибирску приближается начало астрономической зимы — зимнее солнцестояние. Оно состоится 21 декабря в 16:00 по местному времени. С этого момента световой день постепенно будет увеличиваться.

— В дни зимнего солнцестояния наше светило проводит мало времени в небе, что скажется на продолжительности световых дней, которая с 18 по 25 декабря будет составлять всего 7 часов 9 минут, — рассказал НГС Олег Кашин, специалист Большого новосибирского планетария.

В культурах многих народов во время зимнего солнцестояния проводили праздник в честь того, что световой день начнет увеличиваться.

Сейчас жители Новосибирска в небе над городом могут наблюдать метеорный поток Геминиды. Он будет виден с 4 по 17 декабря.

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День зимнего солнцестояния Новосибирск Зима
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Комментарии
4
Ман
17 минут
Одно, радует! 😂👍🏻
Гость
25 минут
"К Новосибирску приближается начало а.з." Автор попутал понятия пространства и время. А к Калининграду оно не приближается?
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