В Новосибирске на следующей неделе начнется астрономическая зима — дни будут становиться длиннее

Световой день 21 декабря продлится 7 часов 9 минут Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











К Новосибирску приближается начало астрономической зимы — зимнее солнцестояние. Оно состоится 21 декабря в 16:00 по местному времени. С этого момента световой день постепенно будет увеличиваться.

— В дни зимнего солнцестояния наше светило проводит мало времени в небе, что скажется на продолжительности световых дней, которая с 18 по 25 декабря будет составлять всего 7 часов 9 минут, — рассказал НГС Олег Кашин, специалист Большого новосибирского планетария.

В культурах многих народов во время зимнего солнцестояния проводили праздник в честь того, что световой день начнет увеличиваться.