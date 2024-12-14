В Новосибирске на следующей неделе начнется астрономическая зима — дни будут становиться длиннее

К Новосибирску приближается начало астрономической зимы — зимнее солнцестояние. Оно состоится 21 декабря в 16:00 по местному времени. С этого момента световой день постепенно будет увеличиваться.
— В дни зимнего солнцестояния наше светило проводит мало времени в небе, что скажется на продолжительности световых дней, которая с 18 по 25 декабря будет составлять всего 7 часов 9 минут, — рассказал НГС Олег Кашин, специалист Большого новосибирского планетария.
В культурах многих народов во время зимнего солнцестояния проводили праздник в честь того, что световой день начнет увеличиваться.
Сейчас жители Новосибирска в небе над городом могут наблюдать метеорный поток Геминиды. Он будет виден с 4 по 17 декабря.