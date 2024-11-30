Декабрьский метеорный поток смогут увидеть новосибирцы в небе над городом — когда ждать его пика

За час можно увидеть до 200 метеоров Источник: artguru











Метеорный поток Геминиды смогут увидеть новосибирцы в первой половине декабря. Как рассказал НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин, поток продлится с 4 по 17 декабря.

— Есть надежда увидеть обилие метеоров. Так, в 2011 году этот поток дал всплеск до 200 метеоров в час, что в 2 раза больше, чем у традиционного августовского потока Персеиды. Также Геминиды иногда радовали наблюдателей яркими болидами, — пояснил Кашин.

В ночь на 14 декабря он достигнет своего максимума. На протяжении всей ночи он будет набирать мощь, а самый пик придется на 8 утра.

— В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году. Этот небесный объект не является кометой, так как у него нет ни комы (облако из пыли и газа, окружающее ядро кометы, «кома» и «ядро» образуют «голову» кометы), ни хвоста, — объяснил специалист.