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Наука «Лучшее время для астрофотографий»: пик Юпитера в оппозиции увидят новосибирцы — когда ждать явление

«Лучшее время для астрофотографий»: пик Юпитера в оппозиции увидят новосибирцы — когда ждать явление

Планету можно будет увидеть невооруженным глазом

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1 комментарий

Между Землей и Юпитером окажется минимальное расстояние

Источник:

В ночь с 8 на 9 декабря в небе над Новосибирском можно будет увидеть пик Юпитера в оппозиции. Как рассказал НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин, в эту ночь газовый гигант окажется на минимальном расстоянии от Земли.

— Между Землей и этим газовым гигантом окажется минимальное расстояние в году, составив 611,7 млн. километров. При этом в телескоп Юпитер будет выглядеть крупней и ярче. Это прекрасное время для астрофотографий, — рассказал Кашин.

По словам специалиста, Юпитер будет виден невооруженным глазом. Но все же для лучшего наблюдения стоит уехать за город, подальше от искусственного освещения.

— У Юпитера на сегодняшний день известно 95 спутников и 4 из них можно увидеть даже в простой телескоп. Их называют главными спутниками Юпитера, которые будут различимы как светящиеся точки по одну или обе стороны от планеты, — пояснили специалист.

В середине августа новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял яркое полярное сияние.

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Комментарии
1
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
4 минуты
Только новосибирцы? Я сам в области уже , в своем особняке в Плотниково. Там будет видно?
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