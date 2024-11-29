«Лучшее время для астрофотографий»: пик Юпитера в оппозиции увидят новосибирцы — когда ждать явление

Между Землей и Юпитером окажется минимальное расстояние Источник: artguru











В ночь с 8 на 9 декабря в небе над Новосибирском можно будет увидеть пик Юпитера в оппозиции. Как рассказал НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин, в эту ночь газовый гигант окажется на минимальном расстоянии от Земли.

— Между Землей и этим газовым гигантом окажется минимальное расстояние в году, составив 611,7 млн. километров. При этом в телескоп Юпитер будет выглядеть крупней и ярче. Это прекрасное время для астрофотографий, — рассказал Кашин.

По словам специалиста, Юпитер будет виден невооруженным глазом. Но все же для лучшего наблюдения стоит уехать за город, подальше от искусственного освещения.

— У Юпитера на сегодняшний день известно 95 спутников и 4 из них можно увидеть даже в простой телескоп. Их называют главными спутниками Юпитера, которые будут различимы как светящиеся точки по одну или обе стороны от планеты, — пояснили специалист.