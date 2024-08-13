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Город Полярное сияние вспыхнуло над Новосибирском из-за мощной магнитной бури — впечатляющие кадры

Полярное сияние вспыхнуло над Новосибирском из-за мощной магнитной бури — впечатляющие кадры

Видео пришлось снимать за городом

4 423
19 комментариев
Метеоры и сияние смотрятся эффектно

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял яркое полярное сияние и метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа. Для этого ему пришлось ночью отправиться за 30 километров от города.

Магнитная буря началась еще до того, как стемнело. Алексей следил за ней с 20:00.

— Когда стемнело, я поехал за город. Сильно подвели облака. Сияние можно было увидеть только в разрывах. Удалось снять и метеоры, — объяснил корреспонденту НГС Алексей Поляков.

Ему удалось снять эффектное видео.

Ранее астрофотограф сделал снимок Сатурна.

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ПО ТЕМЕ
Полярное сияние Магнитная буря Астрофотограф Алексей Поляков Поток Персеиды
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Комментарии
19
Гость
13 августа 2024, 10:07
Лет через тридцать узнаем правду, как с Кыштымской аварией. Тогда тоже про северное сияние пели.
Гость
13 августа 2024, 10:45
Красота природы! Но я очень плохо чувствовала себя вчера. Как магнитная буря так я не я …
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