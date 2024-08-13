Полярное сияние вспыхнуло над Новосибирском из-за мощной магнитной бури — впечатляющие кадры

Метеоры и сияние смотрятся эффектно Источник: Алексей Поляков











Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял яркое полярное сияние и метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа. Для этого ему пришлось ночью отправиться за 30 километров от города.



Магнитная буря началась еще до того, как стемнело. Алексей следил за ней с 20:00.

— Когда стемнело, я поехал за город. Сильно подвели облака. Сияние можно было увидеть только в разрывах. Удалось снять и метеоры, — объяснил корреспонденту НГС Алексей Поляков.

Ему удалось снять эффектное видео.



Источник: Алексей Поляков

Ранее астрофотограф сделал снимок Сатурна.