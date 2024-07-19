«Атмосфера была так себе»: новосибирский астрофотограф снял Сатурн — фото красивой планеты

На фото хорошо видны очертания планеты и ее кольца Источник: Астрофотограф Алексей Поляков /vk.com











Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимок Сатурна. Фотографию красивой планеты с кольцами он выложил на своей личной страничке в социальной сети «ВКонтакте».



— В ночь с 12 на 13 июля снимал Сатурн. Атмосфера была такая себе, но пока лучшую не поймал, пусть будет этот снимок, — отметил Алексей Поляков.

На фото хорошо видно планету и очертания колец Сатурна.

Сатурн, по информации из «Большой российской энциклопедии» — шестая планета от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера. Это самая дальняя из планет, которую можно увидеть с Земли невооруженным глазом. Сатурн классифицируют как газовую планету-гигант. Она получила свое название в честь римского бога земледелия.

Сатурн обладает заметной системой колец, которые состоят в основном из частичек льда, а также из тяжелых элементов и пыли. Вокруг планеты обращается 146 известных на данный момент спутников.

Ранее НГС писал о том, что астрофотограф снял серебристые облака в Новосибирском районе. Фото завораживающего таймлапса можно увидеть в нашем материале.