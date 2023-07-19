Астрофотограф снял серебристые облака в Новосибирском районе — смотрим завораживающий таймлапс

Астрофотограф Алексей Поляков снял на видео редкие серебристые облака. Он сделал кадры в Новосибирском районе.
— Серебристые облака ночью с 17 на 18 июля. В начале ролика словил странный пульсирующий эффект, так и не понял, что это было, но выглядит интересно, обрезать не стал, — написал Алексей на своей странице во «ВКонтакте».
В разговоре с корреспондентом НГС астрофотограф уточнил, что сделал видео примерно в 25 километрах от Новосибирска, около села Жеребцово. На съемку ушло около
Ранее НГС рассказывал о серебристых облаках, которые также называют мезосферными. Они находятся на высоте порядка 80 километров и считаются самыми высокими на Земле. Солнце в это время года подсвечивает их снизу во время сумерек. Природа возникновения таких облаков до конца не изучена. Скорее всего, они состоят из мелких кристаллов льда, которые сконденсированы вокруг пылинок в атмосфере.
Этим летом Алексей Поляков сделал снимок туманности Вуаль. Для этого он уехал за 30 километров от Новосибирска.