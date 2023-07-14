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Новосибирец снял туманность «Вуаль» — она образовалась 8 тысяч лет назад

Чтобы сделать фото, мужчина уехал за 30 километров от города

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На создание кадра у него ушло около 85 минут

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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков заснял фрагмент туманности «Вуаль» в созвездии Лебедя. Фото и видео он опубликовал в личных социальных сетях.

По словам мужчины, съемку он проводил в 30 километрах от Новосибирска. Как отметил фотограф, на создание кадра у него ушло около 85 минут.

— Примерно 6–8 тысяч лет назад в космосе произошел взрыв, и образовалась эта туманность, — пояснил Алексей.

Сейчас в планах у фотографа отправиться на съемку на Алтай и там запечатлеть темные туманности. В них, по словам Алексея, рождаются звезды.

Ранее Алексей Поляков снял полет МКС. Ради минутной съемки мужчина уехал за 500 километров от города.

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ТуманностьАлексей ПоляковНовосибирск
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