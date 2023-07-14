Новосибирец снял туманность «Вуаль» — она образовалась 8 тысяч лет назад

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков заснял фрагмент туманности «Вуаль» в созвездии Лебедя. Фото и видео он опубликовал в личных социальных сетях.
По словам мужчины, съемку он проводил в 30 километрах от Новосибирска. Как отметил фотограф, на создание кадра у него ушло около 85 минут.
— Примерно 6–8 тысяч лет назад в космосе произошел взрыв, и образовалась эта туманность, — пояснил Алексей.
Сейчас в планах у фотографа отправиться на съемку на Алтай и там запечатлеть темные туманности. В них, по словам Алексея, рождаются звезды.
Ранее Алексей Поляков снял полет МКС. Ради минутной съемки мужчина уехал за 500 километров от города.