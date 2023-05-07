freedom
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 2/10
usd 76.82
eur 84.91
Тема дняЛошадь без наездника проскакала по Новосибирску
Все новости
Все новости

Новосибирский астрофотограф снял полет МКС — публикуем впечатляющие кадры

Ради минутной съемки Алексей Поляков отправился в Барнаул

32

Чтобы снять кадры, мужчина преодолел 500 километров

Поделиться

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял полет МКС. Ради минутной съемки мужчина уехал за 500 километров от города. Фото и видео он опубликовал в личных социальных сетях.

— МКС снимал вчера ночью недалеко от Барнаула. На дорогу туда ушло примерно 3,5 часа. Весь процесс съемки занял не больше минуты, так как ровно столько МКС находится в ближайшей точке к Барнаулу и его можно снять, — рассказал НГС Алексей Поляков.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Алексей Поляков

По словам мужчины, рядом с Барнаулом находится минимальная дистанция до МКС — 470 километров, для сравнения: в окрестностях Новосибирска расстояние составляет 560 километров.

Ранее Алексей Поляков снял поток спутников Илона Маска в 100 километрах от Новосибирска.

МКСБарнаулАлексей Поляков
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter