Новосибирский астрофотограф снял полет МКС — публикуем впечатляющие кадры

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял полет МКС. Ради минутной съемки мужчина уехал за 500 километров от города. Фото и видео он опубликовал в личных социальных сетях.
— МКС снимал вчера ночью недалеко от Барнаула. На дорогу туда ушло примерно 3,5 часа. Весь процесс съемки занял не больше минуты, так как ровно столько МКС находится в ближайшей точке к Барнаулу и его можно снять, — рассказал НГС Алексей Поляков.
По словам мужчины, рядом с Барнаулом находится минимальная дистанция до МКС — 470 километров, для сравнения: в окрестностях Новосибирска расстояние составляет 560 километров.
Ранее Алексей Поляков снял поток спутников Илона Маска в 100 километрах от Новосибирска.