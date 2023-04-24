СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 81.49
eur 89.35
Тема дняУголовное дело на Алексея Кортнева
Все новости
Все новости

Поток спутников Илона Маска пролетел над Новосибирской областью — публикуем впечатляющие кадры

Автором видео стал астрофотограф Алексей Поляков

588

По мнению фотографа, вскоре количество спутников увеличится

Поделиться

Поток спутников Илона Маска заснял новосибирский астрофотограф Алексей Поляков. Для этого мужчина отправился за 100 километров от Новосибирска, в село Дергаусово Тогучинского района. Фото и видео он опубликовал в личных социальных сетях.

— Вместе с друзьями выбрались за город на одну ночь, чтобы полюбоваться небом. Я продолжил снимать, на этот раз в цвете комическую галактику «Глаз крокодила». Всё, что летает на видео, это привет от Илона Маска. В кадр попали спутники, которые он запустил. Я так думаю, что это еще мало искусственных спутников, недавно Китай заявил о запуске своих спутников, вот тогда уже интересно снимать, потому что поток будет бесконечным, — рассказал Алексей Поляков журналисту НГС.

Автор видео ускорил его перед публикацией.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Алексей Поляков

Как уточнил фотограф, в планах у него снять туманность Летучая мышь. По словам Алексея, на ее съемку может уйти более 20 часов.

Ранее новосибирский астрофотограф снял две туманности в созвездии Лебедя.

По теме

Алексей ПоляковИлон МаскНовосибирскСпутники
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter