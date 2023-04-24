Поток спутников Илона Маска пролетел над Новосибирской областью — публикуем впечатляющие кадры

— Вместе с друзьями выбрались за город на одну ночь, чтобы полюбоваться небом. Я продолжил снимать, на этот раз в цвете комическую галактику «Глаз крокодила». Всё, что летает на видео, это привет от Илона Маска. В кадр попали спутники, которые он запустил. Я так думаю, что это еще мало искусственных спутников, недавно Китай заявил о запуске своих спутников, вот тогда уже интересно снимать, потому что поток будет бесконечным, — рассказал Алексей Поляков журналисту НГС.