Могила или 9 лет колонии: какие майские грибы доведут до реанимации, а за сбор каких можно получить срок

Некоторые находки могут обернуться очень серьезными проблемами Источник: mycology.su











В мае официально начинается грибной сезон — в Новосибирской области почти не осталось снега, а значит скоро земля, напитанная влагой, даст свои первые плоды. В ожидании вкуснейших сморчков и сморчковых шапочек стоит вспомнить, что тихая охота без должной осторожности может закончиться серьезными проблемами со здоровьем и даже с законом. Разбираемся, какие ядовитые майские грибы лучше всего обходить стороной, а за сбор каких грозит до 9 лет колонии или штраф в 3 миллиона рублей.

Гриб, похожий на мозги

Первый в списке случайного опасного сбора — это строчок. Неопытный грибник может подумать, что раз гриб похож на сморчковую шапочку, то его можно собирать, но это не так.

Строчки содержат опасное вещество гиромитрин. Достаточно 400–1000 граммов свежих грибов, чтобы получить смертельное отравление. Этот гриб достаточно редко встречается в Новосибирской области, но всё же находки были.

Шляпка у строчка более темная и ребристая, чем у сморчковой шапочки Источник: mycology.su











— Строчок по своему виду напоминает мозги — он не вытянутый как сморчки. Этот ядовитый гриб чаще всего встречается в сосновом бору, тогда как сморчки предпочитают березовые леса, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.



Строчок можно очень часто встретить на поврежденных пожарами почвах. По данным Mycology.su, в Восточной Европе ежегодно до 23% от всех грибных отравлений со смертельным исходом связаны с употреблением строчка обыкновенного. Если вы сомневаетесь, кто перед вами — лучше пройдите мимо этого гриба.

Слева сморчковая шапочка. У нее к основанию не прикреплена шляпка. Справа — сморчок Источник: Mycology.su











Опасный двойник майского гриба

На фото Иносперма краснеющая или волоконница краснеющая — это ядовитый двойник майской рядовки Источник: mycology.su











Майский гриб или майскую рядовку любят за то, что растет она повсеместно и прекрасно показывает себя в супах, омлетах, в блюдах с птицей. Но нужно быть внимательными. В это же самое время начинает расти иносперма краснеющая. Опасный гриб появляется в третьей декаде мая.

— У него очень противный запах — сперматический или затхло-травянистый. Его очень часто можно встретить в Академгородке, — предупредила специалист.



Иносперму еще называют волоконницей краснеющей, потому что сначала гриб белый, а старея приобретает местами красный окрас. Гриб смертельно ядовит — содержит в себе огромное количество алколоида мускарин. По сравнению с мухомором в иносперме его содержится в 20–25 раз больше. Симптомы отравления могут появиться уже через полчаса — сильнейшее слезотечение, потоотделение, тахикардия. Потребуется срочная медицинская помощь.

Слева съедобная майская рядовка, справа ядовитая иносперма краснеющая Источник: Mycology.su











Белоснежный двойник

На фото плевроцибелла — ее можно спутать со съедобной вешенкой легочной Источник: 東電脳公司 / Wikipedia.org











В мае вкусную вешенку легочную нужно собирать с осторожностью из-за сходства с плевроцибеллой — потенциально ядовитым грибом.



Гриб опасен для тех, у кого слабые почки — может приводить к поражению самых разных органов, в том числе и головного мозга. Плевроцибелла более узорчата, а поверхность шляпки у гриба бархатистая. Отличается мучнистым, а не грибным запахом.

По данным справочника Mycology.su в исследованиях, проведенных после череды тяжелых и смертельных отравлений в Японии в 2004 году, был выявлен потенциальный токсин — необычная аминокислота плевроцибеллазиридин. Так что точно проходим мимо этого гриба.

А это вешенка легочная Источник: Mycology.su











Находка на 3 миллиона или 9 лет колонии

Считается, что саркосома обладает целебными свойствами, но хоть и съедобна — к сбору запрещена Источник: mycology.su











В октябре прошлого года в УК РФ была закреплена новая статья 260.1 «Умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».



Самое строгое наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в размере от 1,5 до 3 миллионов рублей. Но суд может принять решение и об обязательных или исправительных работах — все зависит от ситуации.



Несколько грибов из Красной книги России можно встретить и у нас в Новосибирской области. В мае можно найти саркосому шаровидную. В Новосибирской области проходит граница ареала этого вида, и есть только несколько известных точек, где он плодоносит. Но грибники ее находят и с удивлением фотографируют.

Плодоносит этот гриб «метеорно»: может не показываться годами и десятилетиями, а потом внезапно вылезает большой урожай. Считается, что саркосома обладает целебными свойствами, но хоть и съедобна — к сбору запрещена. Поэтому сфотографируйте находку на память и пройдите мимо.



Интересное про грибы

Новосибирский биолог уже нашел первый съедобный гриб в этом году. Он собрал шишколюб съедобный в лесу в Тогучинском районе.



Также в лесу нашли необычные черные «чаши эльфов».

Скоро можно будет собирать сморчки и сморчковые шапочки. Но в мае есть и другие грибы, которыми можно будет полакомиться.



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