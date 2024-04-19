Сморчки, вешенки и нежные трутовики: какие грибы собирать в мае в Новосибирской области — карты мест и смертельные двойники

В мае можно собрать не только долгожданную сморчковую шапочку, но и другие вкусные и необычные грибы Источник: Mycology.su











Весна в этом году в Новосибирске ранняя, и многие горожане с нетерпением ждут и надеются, что на тихую охоту тоже можно будет поехать пораньше. Уже найден первый съедобный гриб этого сезона, а снега в лесах остается всё меньше. Скоро можно будет собирать сморчки и сморчковые шапочки. Но в мае есть и другие грибы, которыми можно будет полакомиться. Публикуем карты самых грибных мест и объясняем, как не набрать в корзинку опасных даров природы.

Когда пойдут грибы в Новосибирской области

Если погода будет продолжать баловать новосибирцев, то первые сморчки и сморчковые шапочки можно будет встретить в третьей декаде апреля. И совершенно точно стоит отправиться в лес на первые длинные выходные с 28 апреля.

— Как только на деревьях будет намек на листья и мы увидим набухающие почки — пойдут сморчки и сморчковые шапочки. У нас в этом году земля не промерзлая, при этом снега насыпало достаточно. То есть сейчас высокая влажность, а почва теплая, — объяснила корреспонденту НГС Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.

Она добавила, что ранее были такие же теплые годы, и уже 24 апреля набирала корзинку сморчковых шапочек. Но перед тем, как мы пойдем дальше и познакомим вас с другими весенними грибами, напомним самое главное.

— Собирать нужно только те грибы, которые вы знаете. Иначе можно отравиться, — напомнила специалист.



Сморчки и сморчковые шапочки

Слева сморчковая шапочка. У нее к основанию не прикреплена шляпка. Справа — сморчок Источник: Mycology.su











Сморчками грибники обычно называют два наиболее встречающихся весной в нашем регионе съедобных гриба — сморчковую шапочку и сморчок высокий. Разница в них, конечно, есть, и достаточно существенная, в том числе и по вкусовым характеристикам.



Сморчковую шапочку нужно обязательно подвергать тепловой обработке. Гриб отваривают, иначе можно получить легкое отравление. У гриба длинная ножка, а шляпка крепится к ножке только наверху.

— Гриб считается условно-съедобным, поэтому его обязательно нужно отваривать. При этом сморчковая шапочка очень вкусная, — подчеркнула эксперт.

Сморчковую шапочку нужно обязательно отваривать перед употреблением Источник: Юрий Орлов











Сморчок высокий — самая приятная и долгожданная находка для любого грибника.



— Это ценные съедобные грибы с превосходными вкусовыми качествами, — отметила Татьяна Бульонкова. — Сморчки некоторые едят даже сырыми.

Встретить сморчок в нашем регионе — большая удача. Если сморчковая шапочка растет повсеместно, то сморчок можно встретить в Искитимском районе недалеко от Евсино и Улыбино, в Краснообске, Павино и новосибирском Академгородке.

Опасные строчки

Строчки ядовиты и их нельзя собирать Источник: Mycology.su











Строчок — ядовитый двойник сморчков, который содержит опасное вещество гиромитрин. Достаточно 400–1000 граммов свежих грибов, чтобы получить смертельное отравление.

Этот гриб достаточно редко встречается в Новосибирской области, но всё же находки были.

Зафиксированные через сервис Inaturalist находки строчка в Новосибирске и Новосибирской области Источник: Inaturalist.org











— Строчок по своему виду напоминает мозги — он не вытянутый как сморчки. Этот ядовитый гриб чаще всего встречается в сосновом бору, тогда как сморчки предпочитают березовые леса, — объяснила Татьяна Бульонкова.



Строчок предпочитает расти на поврежденных почвах — в канавах, просеках, горельниках. Если гриб случайно попал к вам в корзинку, вы были невнимательны, то помните про еще одно правило грибника — отваривать все находки в течение 20–30 минут. Так можно снизить риск тяжелого отравления. Но лучше всего никогда не играть с грибами в русскую рулетку.

Вешенка легочная и майская рядовка

Шляпка — 3–10 сантиметров в диаметре, ножка 1–4 сантиметра длиной Источник: Mycology.su











Вешенка легочная очень нравится грибникам за нежный вкус, но не нужно путать ее с вешенкой обыкновенной, которая будет плодоносить только в августе. Собирать ее в мае нужно аккуратно, потому что есть похожий гриб — плевроцибелла, которая ядовита и в пищу не пригодна.

— Этот гриб повсеместно распространен в березовых и березово-осиновых лесах. Плодоносить будет с мая до конца сентября, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.

Если вы еще не набрались уверенности и не знаете какой гриб перед вами — пройдите мимо.

Чаще всего вешенку находят в Советском районе. В области ее можно встретить в районе Карпысака и Шелковичихи Источник: Юрий Орлов











Еще один гриб, который можно будет собрать после схода снега, — майский гриб, или майская рядовка. Его будет отлично видно, пока трава не подросла, поэтому собирать достаточно легко. Чаще всего майский гриб используют в супах, омлетах, в блюдах с птицей.



— Это бело-желтоватый мясистый гриб с очень необычным вкусом. Можно встретить его на газонах, обычно растет семейками, так что набрать получится сразу, — отметила Татьяна Бульонкова.

Но у майской рядовки есть опасный двойник — иносперма краснеющая.

Слева съедобная майская рядовка, справа ядовитая иносперма краснеющая Источник: Mycology.su











Иносперма краснеющая — опасный гриб, который можно встретить уже в конце мая.

— У него очень противный запах — сперматический или затхло-травянистый. Его очень часто можно встретить в Академгородке, — предупредила специалист.

Краснокнижный трутовик и дождевик шиповатый

Этот гриб предпочитает очень влажные места. Заметить его на деревьях легко Источник: Mycology.su











Трутовик серно-желтый собирают любители нежного гриба. Он отлично маринуется и прекрасно раскрывает свой вкус при жарке. Он находится в Красной книге Магаданской и Тюменской областей. В Новосибирской области встречается очень часто, поэтому его можно собирать — запрета нет.



— Он любит сырые места, растет часто на иве. Использовать его можно, пока он молоденький и свежий, — объяснила Татьяна Бульонкова. — Похож по вкусу на вареную курицу.

У некоторых людей может вызвать аллергическую реакцию, поэтому сначала стоит попробовать совсем немного и срезать только молодые грибы, растущие на лиственных деревьях.

Чаще всего трутовик в Новосибирске встречают в Академгородке. В НСО — в районе Легостаево Источник: Юрий Орлов











В конце мая может появиться и дождевик шиповатый. Он растет на почве в хвойных, лиственных и смешанных лесах.



— Дождевик можно есть тоже только в молодом возрасте. При созревании они становятся несъедобными, — подчеркнула специалист.

Собирать дождевики можно только молодыми — маленькими грибами Источник: Mycology.su











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