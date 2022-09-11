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По грибы, по ягоды

Сибирячка нашла «трубы смерти» на поляне в Новосибирской области — в Европе их считают деликатесом

Гриб выглядит пугающе, хоть и вполне съедобен

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Вороночник рожковидный — вкусный гриб

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В Баганском районе Новосибирской области сибирячка нашла необычные черные лисички. В Европе такой гриб считается деликатесом.

— Полянка была большая. Квадратов 50 с редкими кучками. Не собираю такие грибы, да и вообще только недавно узнала о них, — объяснила корреспонденту НГС Ирина Митянина.

Женщина не стала собирать грибы. Но они вполне съедобны. Это вороночник рожковидный — вкусный гриб, в пищу которого обычно употребляется только верхняя часть. Ножка у гриба жестковата.

— Из-за формы и внешнего вида в Финляндии этот гриб называют «черный рожок», в Германии — «трубой мертвых», во Франции — «трубой смерти», а в Англии — «рогом изобилия», — отметила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.

Сейчас массово появились опята. Вместе с ними более массово начал расти и очень опасный гриб, который легко может отправить вас в реанимацию. Разбираемся, как правильно определить съедобный гриб, а также публикуем карты, где можно собрать полные корзины опят.

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