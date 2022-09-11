Сибирячка нашла «трубы смерти» на поляне в Новосибирской области — в Европе их считают деликатесом

В Баганском районе Новосибирской области сибирячка нашла необычные черные лисички. В Европе такой гриб считается деликатесом.

— Полянка была большая. Квадратов 50 с редкими кучками. Не собираю такие грибы, да и вообще только недавно узнала о них, — объяснила корреспонденту НГС Ирина Митянина.



Женщина не стала собирать грибы. Но они вполне съедобны. Это вороночник рожковидный — вкусный гриб, в пищу которого обычно употребляется только верхняя часть. Ножка у гриба жестковата.

