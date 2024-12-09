«Одному богу известно, что дальше будет»: эксперты раскритиковали отношение Новосибирска к развитию метро — что для него нужно

К 2030 году, согласно плану, в Новосибирске должны построить шесть новых станций метро Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирск — единственный сибирский город, где метрополитен есть не только на бумаге. К 2030 году власти обещали продлить подземку на шесть станций, но работы в этом направлении пока не видно — проектная документация устарела, а о строительстве пока не идет и речи. Возможно ли возведение новых станций и что мешает развитию метро в Новосибирске — разбирался корреспондент НГС.

Сейчас новосибирское метро представляет собой две ветки и 13 станций, при этом на правом берегу расположено 11 из них, а на левом — всего две.

Вопросу о новых станциях уделяется постоянное внимание как со стороны жителей, так и со стороны властей, но дискуссии обычно упираются в недостаток финансирования, ведь строительство метрополитена — очень затратный проект.

Грандиозные, но сомнительные планы

Существующая схема развития новосибирского метрополитена охватывает горизонт планирования до 2030 года. В 2025 году планы должны скорректировать, но подробности пока не разглашаются.

Сейчас план развития новосибирского метрополитена предусматривает продление Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» до новых «Гусинобродской» и «Молодежной», а также строительство метродепо «Волочаевская». Кроме того, запланировано продление Ленинской линии от станции «Площадь Маркса» до новых станций «Площадь Станиславского» и «Троллейная», а с другой стороны — от станции «Заельцовская» до «Северной».

Амбиции по строительству подземки в сибирской столице разделили на три этапа: первый — до 2030 года, второй — до 2050, третий — после. В мэрии сообщали, что полная схема метрополитена предусматривает три линии общей протяженностью порядка 67 километров, с 46 станциями и четырьмя электродепо.

Вот так, согласно плану, должно выглядеть новосибирское метро Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











К 2050 году Ленинская линия новосибирского метрополитена может стать еще длиннее. За «Северной» хотят построить станции «Авиационная», «Космическая» и «Родники», за «Троллейной» — станции «Связистов» и «Чистая Слобода».

В рамках реализации проекта правобережной линии метрополитена запланировано строительство южного участка от станции «Березовая Роща» до Ключ-Камышенского плато. На нем будут расположены восемь станций: «Березовая Роща» (повторная станция на другой линии), «Каменская», «Октябрьская», «Никитина», «Дунайская», «Плющихинская», «Выборная», «Камышенская». Кроме того, вблизи станции «Выборная» будет размещено электродепо для обслуживания подвижного состава линии.

После 2050 года на новой линии планируют построить станции в северном направлении к жилмассиву «Родники»: «Чкаловскую», «Восточную», «Учительскую», «Юбилейную», «Снегири» и собственно вторую станцию «Родники».

В рамках расширения Дзержинской ветки метрополитена рассматривают проект по ее продлению на левый берег Оби. Новый участок протянется от станции «Площадь Гарина-Михайловского» до площади Кирова, предусматривая переход через реку по мосту или под руслом.

На этом участке запланировано строительство девяти новых станций: «Аквапарк», «Затон», «Заводская», «Площадь Труда», «Площадь Маркса» (новая), «Гвардейская», «Кировская», «Затулинская»

Без денег и документов

Планы у новосибирских властей, безусловно, наполеоновские, но 2025 год наступит уже меньше, чем через месяц. Учитывая, что новые станции еще даже не спроектированы, в их строительство к 2030 году верится с очень большим трудом. Не стоит также забывать про многострадальную станцию «Спортивная», которую не могут сдать несколько лет.

Всплыли и еще два интересных нюанса: в мэрии НГС в конце ноября сообщили, что проектная документация по развитию новосибирского метрополитена устарела и является неактуальной. Не определены и источники финансирования, за счет которых подземку будут продлять.

В федеральном Минтрансе в ответ на запрос НГС заявили, что обращений о выделении денег для новосибирского метро в ведомство вообще не поступало.

— В настоящее время строительство метрополитена в Новосибирске в рамках реализации проектов по линии Минстроя России не ведется, — объяснили в министерстве.

При этом на днях на сессии горсовета Новосибирска приняли бюджет на ближайшие три года. По словам мэра Максима Кудрявцева, в бюджет заложены деньги на обновление подвижного состава метрополитена и «проектирование новой станции метро на Дзержинской ветке». О какой именно станции идет речь — непонятно.

Еще в марте НГС писал, что федеральный Минтранс не планирует давать деньги на новосибирскую подземку. Многие также надеялись, что новые вагоны Новосибирску передаст Московский метрополитен, но там заявили, что «этот вопрос не прорабатывается».

«В лучшем случае построят две станции»

Без хорошо подготовленной документации получить деньги из федерального бюджета на развитие метро не получится Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как рассказал НГС депутат Владимир Анисимов, который руководит рабочей группой по развитию метрополитена в областном Заксобрании, проектная документация действительно устарела — по факту её сейчас вообще нет. Депутат недоволен тем, что мэрия Новосибирска «в очередной раз не освоила деньги, выделенные из областного бюджета».

— Обещали, что до конца года проведут торги на разработку проектной документации, но этого не произошло. Думаю, в этом месяце проведём рабочую группу, чтобы понять, почему деньги в итоге не освоили, — сказал Владимир Анисимов.

Депутат отметил, что без наличия проектной документации подавать заявки на выделение денег из федерального бюджета не имеет смысла, так как в таких запросах нужно четко указывать стоимость проекта и конкретные этапы его реализации.

Тем не менее, по его словам, «прошла информация» о том, что в 2025 году из федерального бюджета будет выделено 1,4 миллиарда рублей на развитие новосибирского метро. Правда, конкретных данных или документов, подтверждающих это, пока нет.

— Скажу свое мнение: в 2025 году торги на проектирование будут объявлены, а в начале 2026 года уже можем начать непосредственно строительство. За четыре года нужно построить шесть станций. Нет ничего невозможного, но исходя из того, как долго мы раскачиваемся, думаю, в лучшем случае к 2030 году будет построено две станции, — подчеркнул Владимир Анисимов.

«Люди оторваны от реальности»

Вопрос о развитии метро является одним из самых больных для Новосибирска, а само метростроение в городах России, за исключением Москвы — «угроблено». Об этом НГС заявил бывший руководитель Дирекции по строительству метро (позже преобразованной в «УЗСПТС») Геннадий Рузаев.

— Одному богу известно, что дальше будет с метро. Все мои усилия, когда я там работал в последнее время, ни к чему не привели. Как сейчас там обстоят дела? Думаю, что еще хуже. Люди оторваны от реальности: планы берутся с потолка, специалисты не привлекаются. Дай бог, чтобы к 2030 году сдали хотя бы «Спортивную», — отметил Геннадий Рузаев.

По словам специалиста, вопрос развития метрополитена нужно решать комплексно и пошагово. И начать с утверждения генеральной схемы развития метрополитена с последующей корректировкой Генплана с учетом сложившейся городской застройки и пассажиропотоков.

— Необходимо собрать непредвзятую рабочую группу из оставшихся в Новосибирске специалистов по метростроению и работать. Сколько лет уже обещают начать строительство новых станций, но ничего не делается. Всё, что сейчас говорят и планируют, не соответствует действительности, — заключил Геннадий Рузаев.