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Политика «Я обязательно уйду. Но не сейчас»: Андрей Травников ответил на расползающиеся слухи о своей отставке

«Я обязательно уйду. Но не сейчас»: Андрей Травников ответил на расползающиеся слухи о своей отставке

Недавно в Сети начали обсуждать, что губернатор Новосибирской области покинет пост

2 518
44 комментария

Андрей Травников заявил, что слухи о его отставке появляются регулярно

Источник:

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на вопрос о своей возможной отставке. Недавно в социальных сетях начали публиковать слухи о том, что его пост может занять вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко.

Вопрос о возможной отставке задала корреспондент НГС Елизавета Горячева во время пресс-конференции 12 декабря:

— Несколько недель появляется информация о вашем скором отъезде из Новосибирской области. Мы понимаем, что вы такие темы не комментируете. Но уже говорят и то, что к нам приедет вице-губернатор из Красноярского края. Гипотетически, если вы уйдете с поста губернатора Новосибирской области, кто может занять этот пост?

Андрей Травников ответил на этот вопрос:

— Про вице-губернатора Красноярского края ничего не могу сказать, мы всем гостям рады. Что касается моего ухода, знаете, все 7 лет моей работы эти слухи возникают с периодичностью два раза в год, весной и осенью. Я уж не буду строить догадки, почему именно в эти периоды возникают эти слухи, но удивительная регулярность. Весной меня должны снять за упущение в работе, осенью меня должны отправить на повышение на федеральную должность. Сложно сказать, как эти слухи рождаются. Поэтому просто честно отвечу. Я обязательно уйду. Но не сейчас.

Какие еще вопросы обсудили во время встречи губернатора с журналистами, читайте в онлайн-трансляции НГС.

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Андрей Травников Новосибирская область Красноярский край Отставка
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Комментарии
48
Гость
29 минут
Когда прикажут, тогда и уйдет. Сам он ничего не решает.
Noname13
11 минут
"обязательно уйду." - скорей бы уже и горевать по Вам мы точно не будем.
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