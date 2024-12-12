«Я обязательно уйду. Но не сейчас»: Андрей Травников ответил на расползающиеся слухи о своей отставке

Андрей Травников заявил, что слухи о его отставке появляются регулярно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на вопрос о своей возможной отставке. Недавно в социальных сетях начали публиковать слухи о том, что его пост может занять вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко.

Вопрос о возможной отставке задала корреспондент НГС Елизавета Горячева во время пресс-конференции 12 декабря:

— Несколько недель появляется информация о вашем скором отъезде из Новосибирской области. Мы понимаем, что вы такие темы не комментируете. Но уже говорят и то, что к нам приедет вице-губернатор из Красноярского края. Гипотетически, если вы уйдете с поста губернатора Новосибирской области, кто может занять этот пост?

Андрей Травников ответил на этот вопрос:

— Про вице-губернатора Красноярского края ничего не могу сказать, мы всем гостям рады. Что касается моего ухода, знаете, все 7 лет моей работы эти слухи возникают с периодичностью два раза в год, весной и осенью. Я уж не буду строить догадки, почему именно в эти периоды возникают эти слухи, но удивительная регулярность. Весной меня должны снять за упущение в работе, осенью меня должны отправить на повышение на федеральную должность. Сложно сказать, как эти слухи рождаются. Поэтому просто честно отвечу. Я обязательно уйду. Но не сейчас.