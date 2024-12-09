Московская «Тройка» вытеснила ЕТК: в Новосибирске меняют транспортную карту — где взять новую и сколько она стоит

Окончательная смена оператора ожидается 1 января Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области с 9 декабря стартовал процесс смена операторов оплаты проезда в транспорте. Платежную систему «Золотая корона» заменит «СберТройка», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как уточнили в ООО «СберТройка», с 9 декабря 2024 до января 2025 года регион будет переходить на новую систему оплаты проезда с помощью «Тройки» и Карты жителя Новосибирской области. Обслуживание старых карт поменяется, а некоторые перестанут действовать.

— Изменения происходят в связи со сменой оператора автоматизированной системы учета и оплаты проезда. Переход в первую очередь затронет граждан, которые используют МПК «Социальная карта», — сказано в сообщении пресс-службы правительства со ссылкой на главу Минтранспорта региона Анатолия Костылевского.

Уточняется, что окончательная смена оператора ожидается 1 января следующего года. По информации облправительства, ранее доступные пункты пополнения прекращают работу. С 10 декабря пополнить социальные карты можно будет в банкоматах и отделениях Сбербанка, а также в мобильных приложениях — «Сбербанк Онлайн» и «Моя Тройка».

— При этом, замена социальной карты необязательна, — сказано в сообщении.

«Тройка» будет работать в других городах

Все граждане теперь могут использовать одну и ту же карту «Тройка» для поездок по всей Новосибирской области и более чем в 27 других регионах России: от Карелии и Москвы до Приморского края.

Теперь банковскую карту можно будет привязать к транспортному сервису «Карта жителя Новосибирской области». Это даст возможность пассажирам использовать одну карту для подтверждения льгот и других важных социальных услуг. Карта жителя представляет собой банковскую карту платежной системы «Мир», к которой можно подключить все предусмотренные льготы, от пособия по беременности до льготного проезда в транспорте.

Карту «Тройка» можно будет пополнить в банкоматах и отделениях Сбербанка Новосибирской области, в мобильных приложениях «Сбербанк Онлайн» и «Моя Тройка».

Что с ЕТК?

Единая транспортная карта будет работать до 1 января 2025 года. После она перестанет работать — ее заменит «Тройка». Приобрести новую карту «Тройка» можно будет в отделениях Сбербанка, начиная с 20 декабря 2024 года, а их использование начнется с 1 января 2025 года. Полный список мест, где можно купить «Тройку», будет доступен по ссылке: sbertroika.ru/nso-cards. До 1 января 2025 года нужно использовать остатки средств по ЕТК. Если у вас не получится потратить баланс в декабре, необходимо обратиться за возвратом средств в Центр обслуживания транспортных карт по адресу: Красный проспект, 161.

Сколько стоит «Тройка»

Как объяснила НГС старший маркетолог ООО «СберТройка», стоимость карты составит от 85 до 300 рублей, цена зависит от дизайна. Уточняется, что по транспортной карте будет осуществляться списание в размере стоимости одной поездки.

МПК «Социальная карта»

С 10 декабря пополнение социальных карт будет доступно только через банкоматы и отделения Сбербанка в Новосибирской области, а также в мобильных приложениях «Сбербанк Онлайн» и «Моя Тройка». Ранее доступные пункты пополнения прекращают свою работу.

Замена карты необязательна. При утере или повреждении карты, ее замену можно оформить в центрах обслуживания населения по следующим адресам:

г. Новосибирск, ул. Лазурная, д. 17

г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 59

г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 50

Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, д. 20

Карта школьника и карта студента

Карты для школьников и студентов останутся действительными для оплаты проезда в общественном транспорте, но при желании вы можете оформить новую. С 1 января 2025 года карты школьника можно будет приобрести во всех кассах Новосибирского метрополитена и центрах обслуживания населения, а карту студента можно получить, обратившись в деканат или подав заявление на сайте lkp.sbertroika.ru.