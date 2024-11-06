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Дороги и транспорт В Новосибирске хотят расширить троллейбусные маршруты в спальных районах — где появится новый транспорт

В Новосибирске хотят расширить троллейбусные маршруты в спальных районах — где появится новый транспорт

Власти утверждают, что в межпиковое время общественный транспорт практически всегда полупустой

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1 комментарий

В мэрии считают, что расширение троллейбусных маршрутов улучшит транспортную ситуацию в отдалённых районах города

Мэрия Новосибирска планирует улучшить транспортное обслуживание в районах Ключ-Камышенского плато, НГПУ, «Родников» и «Затулинки» за счет расширения троллейбусных маршрутов. Об этом НГС рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Власти отмечают, что на улице Выборной с 1 декабря 2023 года начал курсировать новый троллейбусный маршрут № 8 «Затулинский ж/м — ТЭЦ-5», что улучшило транспортное обслуживание района. В первом квартале 2025 года планируется продление маршрута № 8 до остановочного пункта «Ключ-Камышенское плато».

Говоря о жителях «Родников» в мэрии отметили, что с октября этого года троллейбусный маршрут № 24 «Станиславский ж/м — ЖК „Северная корона“ был продлен до „Родников“ и „Снегирей“, что позволило, как отмечают власти, обеспечить стабильные регулярные перевозки, в том числе в межпиковое и вечернее время.

— Транспортное обслуживание жителей Затулинского жилмассива предусмотрено тремя автобусными и тремя троллейбусными маршрутами, отвечающими сложившемуся пассажиропотоку направления. С целью улучшения транспортного обслуживания направления произведено обновление подвижного состава на троллейбусы с увеличенным автономным ходом двух троллейбусных маршрутов № 4 и № 8 — с увеличением количества с 18 до 26 единиц, — сказали в мэрии.

Помимо этого, сейчас городскими властями рассматривается вариант организации на «Затулинке» дополнительного троллейбусного маршрута.

В мэрии заявляют, что проблемы с наполняемостью транспорта наблюдаются только в часы пик, когда пассажиры всех видов общественного транспорта испытывают неудобства. В межпиковое время наблюдается минимальная наполняемость салонов, что, по заявлению властей, является характерной особенностью работы общественного транспорта в крупных агломерациях.

Ранее НГС писал о том, что жители Затулинки вынуждены пешком обходить пробки.

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Новосибирск Транспорт Общественный транспорт Троллейбусы
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Комментарии
3
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
2 минуты
Это правильно. Но надо еще выделенные полосы делать для общественного транспорта. А то их нет на Затулинку и Родники. Давно пора сделать.
Гость
5 минут
Сколько раз днём на 8 ездил - сидячих мест не было.
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