В Новосибирске хотят расширить троллейбусные маршруты в спальных районах — где появится новый транспорт

В мэрии считают, что расширение троллейбусных маршрутов улучшит транспортную ситуацию в отдалённых районах города Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мэрия Новосибирска планирует улучшить транспортное обслуживание в районах Ключ-Камышенского плато, НГПУ, «Родников» и «Затулинки» за счет расширения троллейбусных маршрутов. Об этом НГС рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Власти отмечают, что на улице Выборной с 1 декабря 2023 года начал курсировать новый троллейбусный маршрут № 8 «Затулинский ж/м — ТЭЦ-5», что улучшило транспортное обслуживание района. В первом квартале 2025 года планируется продление маршрута № 8 до остановочного пункта «Ключ-Камышенское плато».

Говоря о жителях «Родников» в мэрии отметили, что с октября этого года троллейбусный маршрут № 24 «Станиславский ж/м — ЖК „Северная корона“ был продлен до „Родников“ и „Снегирей“, что позволило, как отмечают власти, обеспечить стабильные регулярные перевозки, в том числе в межпиковое и вечернее время.

— Транспортное обслуживание жителей Затулинского жилмассива предусмотрено тремя автобусными и тремя троллейбусными маршрутами, отвечающими сложившемуся пассажиропотоку направления. С целью улучшения транспортного обслуживания направления произведено обновление подвижного состава на троллейбусы с увеличенным автономным ходом двух троллейбусных маршрутов № 4 и № 8 — с увеличением количества с 18 до 26 единиц, — сказали в мэрии.

Помимо этого, сейчас городскими властями рассматривается вариант организации на «Затулинке» дополнительного троллейбусного маршрута.

В мэрии заявляют, что проблемы с наполняемостью транспорта наблюдаются только в часы пик, когда пассажиры всех видов общественного транспорта испытывают неудобства. В межпиковое время наблюдается минимальная наполняемость салонов, что, по заявлению властей, является характерной особенностью работы общественного транспорта в крупных агломерациях.