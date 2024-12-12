«Синел, задыхался, терял сознание»: подробности гибели десятимесячного мальчика в новосибирской больнице

Мальчик погиб в больнице 11 декабря Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дедушка погибшего десятимесячного ребенка рассказал подробности трагедии, которая произошла в мошковской ЦРБ.

Как объяснил редакции НГС дедушка мальчика, утром 11 декабря родители пошли к местному терапевту в ЖК «Светлый». Опасения вызвало странно дыхание ребенка. Врач, по словам родственника, послушала как дышит малыш и сообщила, что проблема произошла из-за соплей и режущихся зубов.

После приема, рассказывает дедушка, родители с малышом пришли домой, сняли на видео, как дышит мальчик и отправили своему первому педиатру. Врач сообщил, что срочно необходимо вызвать скорую помощь.

— Приехала бригада скорой помощи, медики сказали, чтобы малыш подышал, и родители везли его в город. Начали делать ингаляцию с пульмикортом, он начал синеть, терять сознание, задыхаться. Они ему сразу дали кислород и увезли в мошковскую ЦРБ, — рассказывает дедушка.

Мужчина объясняет, что по словам матери малыша, врачи не могли ничего сделать с ребенком, потому что у них нет оборудования для детей. Родственники спрашивали, почему мальчика не везут в областную больницу, но отмечает дедушка, врачи отвечали, что согласовывают перевозку.

— Привезли внука в мошковскую больницу в три дня, примерно в восемь часов вечера выгнали маму из реанимации, сказав, что будут переводить малыша на ИВЛ. Буквально через час позвонила главврач и сообщила, что ребенок умер, — объясняет мужчина.

В приемной главного врача мошковской ЦРБ сообщили НГС, что главный врач пока не может прокомментировать случившееся из-за того, что находится на совещании.