НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

5 м/c,

южн.

 754мм 65%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,27
EUR 108,56
Судят владелицу общаги
Что дарить родителям
Парк за 400 миллионов
Копим на будущее
Китайский «танк» за 20 млн
Нейродеды Морозы
Когда и как сбивать температуру
Новости в Telegram
Происшествия эксклюзив «Синел, задыхался, терял сознание»: подробности гибели десятимесячного мальчика в новосибирской больнице

«Синел, задыхался, терял сознание»: подробности гибели десятимесячного мальчика в новосибирской больнице

Дедушка рассказал о гибели десятимесячного мальчика в новосибирской больнице

7 195
41 комментарий

Мальчик погиб в больнице 11 декабря

Источник:

Дедушка погибшего десятимесячного ребенка рассказал подробности трагедии, которая произошла в мошковской ЦРБ.

Как объяснил редакции НГС дедушка мальчика, утром 11 декабря родители пошли к местному терапевту в ЖК «Светлый». Опасения вызвало странно дыхание ребенка. Врач, по словам родственника, послушала как дышит малыш и сообщила, что проблема произошла из-за соплей и режущихся зубов.

После приема, рассказывает дедушка, родители с малышом пришли домой, сняли на видео, как дышит мальчик и отправили своему первому педиатру. Врач сообщил, что срочно необходимо вызвать скорую помощь.

— Приехала бригада скорой помощи, медики сказали, чтобы малыш подышал, и родители везли его в город. Начали делать ингаляцию с пульмикортом, он начал синеть, терять сознание, задыхаться. Они ему сразу дали кислород и увезли в мошковскую ЦРБ, — рассказывает дедушка.

Мужчина объясняет, что по словам матери малыша, врачи не могли ничего сделать с ребенком, потому что у них нет оборудования для детей. Родственники спрашивали, почему мальчика не везут в областную больницу, но отмечает дедушка, врачи отвечали, что согласовывают перевозку.

— Привезли внука в мошковскую больницу в три дня, примерно в восемь часов вечера выгнали маму из реанимации, сказав, что будут переводить малыша на ИВЛ. Буквально через час позвонила главврач и сообщила, что ребенок умер, — объясняет мужчина.

В приемной главного врача мошковской ЦРБ сообщили НГС, что главный врач пока не может прокомментировать случившееся из-за того, что находится на совещании.

Сейчас тело мальчика увезли в Новосибирск, чтобы провести судмедэкспертизу. Родственники планируют написать заявление. Как сообщили НГС в следственном комитете, проводится уголовно-процессуальная проверка по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Больница Мошковский район ЦРБ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD11
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
41
Мон@шка60+
1 час
Годовичка к терапевту? А инородного тела там, случаем, не было?
Olivia
1 час
Какое горе… бедный малыш
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«С нелюбовью, Кемерово»: журналистка НГС провела пять часов у соседей в аэропорту — что ее разозлило и заставило жалеть о поездке
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Марат,44

Джой,38

Мария,40

Оник,51

Вячеслав,34

Керамист Чайников,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление