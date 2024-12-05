13% новосибирских медиков-выпускников отказались отрабатывать целевое обучение в 2024 году

Целевое обучение — один из способов привлечь новые кадры Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В 2024 году в Новосибирской области от отработки целевого обучения отказались 13% выпускников специалитета и 5,5% выпускников ординатуры. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона в ответ на запрос НГС.

Для сравнения, в 2023 году отказались исполнять свои трудовые обязательства 17% выпускников специалитета и 11,9% выпускников ординатуры.

Чаще всего выпускники медицинских вузов не отрабатывают целевое по трем самым распространенным причинам: девушки выходят замуж за военных и уезжают вслед за ними из региона, у выпускниц появляются дети (уход за ребенком в возрасте до трех лет позволяет избежать отработки), а также выпускники не проходят первичную аккредитацию.

Минздрав региона также поделился статистикой по количеству заключённых договоров на целевое обучение за последние шесть лет. Так, в 2019 году было заключено 285 договоров на обучение по программам специалитета и 153 по программам ординатуры. В 2020 году — 276 и 160 соответственно, в 2021 году — 235 и 113, в 2022 году — 308 и 181, в 2023 году — 371 и 201, в 2024 году — 388 и 229.