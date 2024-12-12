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Дороги и транспорт «Абсолютно реально запустить станцию»: Андрей Травников высказался о сроках ввода «Спортивной» в Новосибирске

«Абсолютно реально запустить станцию»: Андрей Травников высказался о сроках ввода «Спортивной» в Новосибирске

Сначала нужно получить одобрение документов от экспертов

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71 комментарий

Станцию планировали открыть в 2022 году

Источник:

Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске планируют запустить к следующему хоккейному сезону (он стартует в конце августа-начале сентября). Сейчас необходимо получить одобрение «Главгосэкпертизы» по этому объекту.

Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции 12 декабря.

— Стройка ведется с некоторыми отступлениями от проекта. Они обоснованы, помогают сделать проще, красивее, иногда даже дешевле. Но такие изменения должны быть подтверждены «Главгосэкспертизой». Текущий хоккейный сезон пройдет и закончится без станции метро «Спортивная». Но абсолютно реально запустить станцию, подготовить ее к следующему сезону, — считает губернатор.

По информации сайта КХЛ, хоккейный сезон 2025/2025 начался 3 сентября 2024 года. Он должен закончиться 23 марта 2025 года.

Андрей Травников отметил, что технически станция почти готова. Критических недостатков в ходе работ не было допущено. При этом губернатор также вспомнил, с какими трудностями столкнулся Новосибирск при строительстве объекта. Он отметил, что руководство МУП «Метро Мира» — заказчика метро два года убеждало руководство города, что можно обойтись без прохождения всех процедур по корректировке документации. Но в итоге с таким подходом экспертиза не одобрила изменения, внесенные в проект.

Поэтому весь 2023 год «Метро Мира» и подрядчик «СпецТрансСтроя» занимались тем, чтобы изменения внесли официально. До сих пор этого не произошло.

— В 2024 году новое руководство города вышло на расторжение контракта со «СпецТрансСтроем», — отметил губернатор.

Компания «СпецТрансСтрой» зарегистрирована в 2009 году. В сервисе RusProfile среди актуальных учредителей указан Сергей Дмуха, которому принадлежит 51% компании. Кому принадлежит другая часть фирмы — неизвестно. С 2021 по 2023 год владельцем «СпецТрансСтроя» было МП «МетроМир». В 2023 году компания получила выручку в 1,6 миллиарда рублей, при этом убыток составил 412 миллионов.

Станцию метро «Спортивная» планировали сдать в 2022 году, но сделать этого не удалось. С подрядчиком, компанией «СпецТрансСтрой», расторгли договор в августе этого года. На прошлой неделе руководителеям компании, Сергею Арапову и Виталию Сукачову, предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч.1 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа).

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Метро Строительство метро Новосибирск Андрей Травников
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Комментарии
71
За державу обидно!
59 минут
Всем ясно и понятно про итоги,если коротко то : "Не по Сеньке шапка"( это пословица)
так то
13 минут
Строят с августа 2019 года! Уже 5 лет. И это не берем в расчет то, что основные сооружения были заложены еще в советский период. Но у нас в городе принято все большие объекты строить по 10 лет. Иначе ни как не получается. Так что нет, только к 2029 году....
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