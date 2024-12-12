«Абсолютно реально запустить станцию»: Андрей Травников высказался о сроках ввода «Спортивной» в Новосибирске

Станцию планировали открыть в 2022 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске планируют запустить к следующему хоккейному сезону (он стартует в конце августа-начале сентября). Сейчас необходимо получить одобрение «Главгосэкпертизы» по этому объекту.

Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции 12 декабря.

— Стройка ведется с некоторыми отступлениями от проекта. Они обоснованы, помогают сделать проще, красивее, иногда даже дешевле. Но такие изменения должны быть подтверждены «Главгосэкспертизой». Текущий хоккейный сезон пройдет и закончится без станции метро «Спортивная». Но абсолютно реально запустить станцию, подготовить ее к следующему сезону, — считает губернатор.

По информации сайта КХЛ, хоккейный сезон 2025/2025 начался 3 сентября 2024 года. Он должен закончиться 23 марта 2025 года.

Андрей Травников отметил, что технически станция почти готова. Критических недостатков в ходе работ не было допущено. При этом губернатор также вспомнил, с какими трудностями столкнулся Новосибирск при строительстве объекта. Он отметил, что руководство МУП «Метро Мира» — заказчика метро два года убеждало руководство города, что можно обойтись без прохождения всех процедур по корректировке документации. Но в итоге с таким подходом экспертиза не одобрила изменения, внесенные в проект.

Поэтому весь 2023 год «Метро Мира» и подрядчик «СпецТрансСтроя» занимались тем, чтобы изменения внесли официально. До сих пор этого не произошло.

— В 2024 году новое руководство города вышло на расторжение контракта со «СпецТрансСтроем», — отметил губернатор.

Компания «СпецТрансСтрой» зарегистрирована в 2009 году. В сервисе RusProfile среди актуальных учредителей указан Сергей Дмуха, которому принадлежит 51% компании. Кому принадлежит другая часть фирмы — неизвестно. С 2021 по 2023 год владельцем «СпецТрансСтроя» было МП «МетроМир». В 2023 году компания получила выручку в 1,6 миллиарда рублей, при этом убыток составил 412 миллионов.