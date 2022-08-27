Опасайтесь ядовитого двойника: в Новосибирске начинается сезон опят — где их собирать и как не умереть от отравления
Будьте очень аккуратны во время тихой охоты
Приближается осень, а значит, и самый плодовитый сезон для сбора грибов. Совсем скоро массово появятся опята, хотя отдельные группки можно было найти и в разгар лета. Вместе с ними более массово начнет расти и очень опасный гриб, который легко может отправить вас в реанимацию. Разбираемся, как правильно определить съедобный гриб, а также публикуем карты, где можно собрать полные корзины опят.
Главное правило грибника (живого)
Самое главное в сборе грибов — не брать те, с которыми вы не знакомы.
— Главное правило для всех грибников — это собирать только хорошо знакомые грибы. Никогда не берите незнакомые или грибы, в которых вы хоть немного сомневаетесь, — советует Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.
С этого правила мы начали, потому что у опят есть очень опасный двойник — смертельно опасный. Это галерина окаймленная, которая напоминает летний опенок. Гриб вызывает поражение печени, почек — и быстро приводит к летальному исходу.
Галерина окаймленная относится к смертельно опасным грибам. В ней содержатся α-, β-, γ-аманитины. Содержание анатоксинов в одном грибе достигает 270 мкг/г. При этом летальная доза — 0,1 мг/кг веса человека.
— Галерина значительно мельче, чем привычные нам съедобные грибы. Но иногда в благоприятные годы для роста могут быть довольно крупные плодовые тела со шляпкой в диаметре до 4 сантиметров. У галерин споры коричневые, поэтому с самого начала пластинки коричневые. Белых не бывает, — перечисляет специалист.
К этому виду даже лучше не прикасаться руками.
Съедобные опята
В Новосибирской области много видов опят, и все они имеют схожие признаки. Вы можете собрать сейчас опята: летние, луговые, осенние.
Шляпка у съедобного опенка мелкочешуйчатая, и только у старых образцов она может быть гладкой. Ножка тоже с остатками чешуек. У осенних опят светлые споры, поэтому пластины всегда белые, но со временем темнеют. Также у них есть кольцо.
Шляпка галерины гладкая и тоже равномерно окрашенная, коричневая. Ножка выглядит гладкой и темной, с темным едва заметным колечком.
Где собирать опята
Опята можно найти не только в лесах Новосибирской области, но и в черте города. Мы подготовили для вас карты, чтобы вы могли сориентироваться, куда можно отправиться за грибами.
Что еще почитать о грибах
В Новосибирской области начался сезон подосиновиков. Грибочки с яркими оранжевыми шляпками уже находят новосибирцы.
Мы также спросили у продавцов грибов, сколько им удается выручить с продажи.