Опасайтесь ядовитого двойника: в Новосибирске начинается сезон опят — где их собирать и как не умереть от отравления

— Главное правило для всех грибников — это собирать только хорошо знакомые грибы. Никогда не берите незнакомые или грибы, в которых вы хоть немного сомневаетесь, — советует Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.



С этого правила мы начали, потому что у опят есть очень опасный двойник — смертельно опасный. Это галерина окаймленная, которая напоминает летний опенок. Гриб вызывает поражение печени, почек — и быстро приводит к летальному исходу.