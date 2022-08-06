«Три тысячи в день делать — легко»: как новосибирцы зарабатывают огромные деньги на грибах и на что их тратят
В таком бизнесе много рисков, но если вам везет и вы знаете места, то на машину скопите
В этом году грибной сезон идет со скрипом: мало дождей, а те, что были, мало повлияли на ситуацию. При этом объявлений о продаже даров природы меньше не становится, и кажется, что это дело довольно прибыльное. Мы спросили у продавцов грибов, сколько им удается выручить с продажи, что они могут купить на заработанное и сколько времени проводят в лесу. Публикуем их истории.
Анастасия: «На вырученные деньги заправляем машину и покупаем банки»
— Мы ни с кем не работаем, собираем с супругом для себя. Если большой улов, то, конечно, часть продаем и отвозим родне.
Цены выросли, но не критично. Рублей на 100–300 разница в цене между тем и этим годом. Кто-то возмущается: «Почему так дорого?» Но я считаю, что 1500 рублей за 12-литровое ведро груздей сырых и чистых, когда грибочек к грибочку, размером с хоккейную шайбу — это нормально. Ведь нужно учитывать не только стоимость гриба, но и работу, проделанную людьми в ходе сбора. Бензин нынче тоже недешевый. От этого и цена исходит.
Мы не в таких масштабах продаем грибы и не так часто, как хотелось бы, к сожалению. Мне это в удовольствие — лазить по лесам и радоваться грибам, каждый раз восторг, как у ребенка. На вырученные деньги заправляем машину и покупаем банки и крышки для засола грибов. Нынче это очень дорого, [или так кажется] просто потому, что первый год покупаю банки.
Зимой также продаю икру грибную и маринованные грибочки, очень хорошо перед Новым годом улетают баночки. Если прямо плотно заниматься грибами и ягодами, то от 3 тысяч рублей в день можно делать спокойно. Но, опять же, есть свои минусы: погода, размывает дороги.
Ирина: «В день 15 тысяч рублей стабильно выходит»
— У меня мама занимается грибами лет 25. Сначала это было ее хобби во время отпуска, а сейчас она на пенсии и всю зиму ждет лета. Зарабатывает очень хорошо — я не думаю, что можно в Новосибирске в день больше заработать: в день 15 тысяч рублей стабильно выходит. Торгует — стоит — мало, я помогаю чисто по доставке.
Мы собираем очень много: она знает места и когда какой гриб будет. Очень хорошо берут грузди, их собираем по семь контейнеров за три часа в лесу. За месяц работы легко можно хорошую машину купить. Легко с такой работой выходит около полумиллиона рублей за месяц. Куда тратит? Что-то на себя, да у нее дети есть и внуки.
Андрей:
«
Смогли позволить себе более новую машину
»
— Мы занимаемся не только грибами, но и ягодами уже лет 15, наверное. Раньше отпуск брали, сейчас уже на пенсии, так что можем спокойно лето проводить в полях и лесах.
На полевой клубнике за месяц легко можно выручить тысяч 200 рублей. Ягода отходит постепенно, в течение месяца.
Самый ходовой гриб — груздь и белый. На грибах можно по 10–12 тысяч рублей в день заработать. За месяц заработок в 400 тысяч рублей вполне реален.
Смогли позволить себе два года назад более новую машину — не прямо из салона, но достаточно свежую, в пределах 800 тысяч рублей. Но чтобы так зарабатывать, надо места знать да клиентов наработать. Скупщики совсем дешево гриб забирают. Быстрый заработок вряд ли получится.
Константин: «В месяц выходит 100–150 тысяч рублей»
— Ну на квартиру-то не хватит сейчас, когда такая ситуация, но нормально выходит. В этом году мало грибов. В основном грузди сейчас собираем. Мы свои места 20 лет нарабатывали, поэтому всегда возвращаемся не пустые.
Я уже на пенсии, жена работает, поэтому без нее езжу. Цены подняли, но у людей денег нет, поэтому доход не вырос с этого дела. Сжирает разницу бензин, продукты. Лисички ведро 10 литров стоит по 1000–1200 сейчас, грузди так же. Маслята были, мы их мариновали. За литр — 800–900 рублей. В месяц выходит 100–150 тысяч рублей.
Алина: «На бензин хватает — и ладно»
— У нас в Бурмистрово все собирают грибы, и здесь их столько, что на всех хватает. Мы собираем очень много, продаем дешево, чтобы бензин отбить. На него хватает — и ладно. Много очень заготавливаем на зиму, полный погреб. Полулитровая банка — рублей 500. Это скорее такая приятная дополнительная денежка.
Что еще почитать про грибы
1. Грибной сезон со сбором белых и подберезовиков встал на паузу, при этом сейчас самое время собирать грузди.
2. Собирают горожане в лесах и свинушки, несмотря на все предупреждения микологов об опасности этих грибов.
3. В лесах Новосибирской области можно найти не только долгожданные вкусные грибы, но и их опасные двойники. Мы подготовили для вас небольшой тест, чтобы вы могли проверить свои знания. Попробуйте отличить съедобное от опасного.