«Три тысячи в день делать — легко»: как новосибирцы зарабатывают огромные деньги на грибах и на что их тратят

Мы не в таких масштабах продаем грибы и не так часто, как хотелось бы, к сожалению. Мне это в удовольствие — лазить по лесам и радоваться грибам, каждый раз восторг, как у ребенка. На вырученные деньги заправляем машину и покупаем банки и крышки для засола грибов. Нынче это очень дорого, [или так кажется] просто потому, что первый год покупаю банки.



Зимой также продаю икру грибную и маринованные грибочки, очень хорошо перед Новым годом улетают баночки. Если прямо плотно заниматься грибами и ягодами, то от 3 тысяч рублей в день можно делать спокойно. Но, опять же, есть свои минусы: погода, размывает дороги.