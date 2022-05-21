«Достаточно 400 граммов, чтобы умереть»: быстрый тест — сможете ли вы отличить весенние съедобные грибы от ядовитых

Грибной сезон начался, и в лесах Новосибирской области можно найти не только долгожданные вкусные грибы, но и их опасные двойники. Да, уже сейчас, в мае, можно отравиться, если набрать в корзинку не то, что нужно. Мы подготовили для вас небольшой тест, чтобы вы могли проверить свои знания. Попробуйте отличить съедобное от опасного.

