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Тест

«Достаточно 400 граммов, чтобы умереть»: быстрый тест — сможете ли вы отличить весенние съедобные грибы от ядовитых

Если сомневаетесь, то в лесу пользуйтесь главным правилом грибника

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Мухоморы и их более ядовитые собратья появятся в лесу намного позже, не раньше июля. Но это не значит, что сейчас вы не наткнетесь на опасные грибы

Мухоморы и их более ядовитые собратья появятся в лесу намного позже, не раньше июля. Но это не значит, что сейчас вы не наткнетесь на опасные грибы

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Грибной сезон начался, и в лесах Новосибирской области можно найти не только долгожданные вкусные грибы, но и их опасные двойники. Да, уже сейчас, в мае, можно отравиться, если набрать в корзинку не то, что нужно. Мы подготовили для вас небольшой тест, чтобы вы могли проверить свои знания. Попробуйте отличить съедобное от опасного.

В первую очередь напомним самое главное правило живого и здорового грибника: не знаешь, не бери. А если вы уверены в том, что собрали, то всегда лучше сначала отварить свою добычу и только потом готовить блюда.

— Отварите грибы, слейте воду, на всякий случай еще раз отварите и только тогда ешьте, — советует Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su. — А лучше всего не брать незнакомые грибы. Также в лесу не забывайте о защите от клещей. Их сейчас очень много.

А теперь перейдем к тесту.

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