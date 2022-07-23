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По грибы, по ягоды

Полные багажники и ванны груздей: где новосибирцы собирают грибы, несмотря на засуху

Найти белые грибы и подберезовики сейчас очень сложно

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Грузди хорошо прячутся под подстилкой, поэтому в лесу нужно быть внимательными

Грузди хорошо прячутся под подстилкой, поэтому в лесу нужно быть внимательными

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В Новосибирскую область хоть и пришли дожди, а над городом разразилась эффектная гроза, влаги не хватает. Грибной сезон со сбором белых и подберезовиков встал на паузу, при этом сейчас самое время собирать грузди. Этого гриба много, и новосибирцы везут его целыми багажниками и ведрами.

Полюбуемся на то, что им удалось добыть, а самое главное — где.

— Сегодня поехал на разведку и нарвался на полянку. Час ковырял на четвереньках. А так, в общем, в Каракане нет, — предупредил пользователь группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022», при этом набравший с одной полянки очень много грибов.

Собраны с одной полянки в Каракане

Собраны с одной полянки в Каракане

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Ведерко собрано на Ключ-Камышенской плато

Ведерко собрано на Ключ-Камышенской плато

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Грибочки из Кудряшовского бора

Грибочки из Кудряшовского бора

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Целая ванна грибов из Раздольного

Целая ванна грибов из Раздольного

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За селом Сарапулка

За селом Сарапулка

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Найдены в Верх-Туле

Найдены в Верх-Туле

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Новосибирцы также хвастаются уловом и маслят. Собирают горожане в лесах и свинушки, несмотря на все предупреждения микологов об опасности этих грибов.

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