Полные багажники и ванны груздей: где новосибирцы собирают грибы, несмотря на засуху

В Новосибирскую область хоть и пришли дожди, а над городом разразилась эффектная гроза, влаги не хватает. Грибной сезон со сбором белых и подберезовиков встал на паузу, при этом сейчас самое время собирать грузди. Этого гриба много, и новосибирцы везут его целыми багажниками и ведрами.



Полюбуемся на то, что им удалось добыть, а самое главное — где.

— Сегодня поехал на разведку и нарвался на полянку. Час ковырял на четвереньках. А так, в общем, в Каракане нет, — предупредил пользователь группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022», при этом набравший с одной полянки очень много грибов.