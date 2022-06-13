Опасные свинушки собирают новосибирцы в лесах: микологи объяснили, почему эти грибы нужно выбросить
Не спасет от тяжелых последствий даже их отваривание
Новосибирцы собирают в лесах свинушки, несмотря на все предупреждения микологов об опасности этих грибов. Своим уловом последние дни горожане хвастаются в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022».
Народное название этих грибов — коровники. Научное — свинушка тонкая. Ученые уже достоверно установили, что это ядовитый гриб.
— Доказано, что свинушки — ядовитые грибы, и есть много случаев, когда смерть или тяжелое поражение крови, почек и печени было достоверно связано с употреблением свинушек в пищу. Отваривание не удаляет и не разрушает вещество, ответственное за токсичный эффект, в отличие, например, от сморчковых шапочек, — объяснила миколог-любитель Татьяна Бульонкова.
Яд свинушки — это белок, очень похожий на один из поверхностных белков красных кровяных телец у человека. Многие собирают свинушку тонкую, отмечая ее хороший вкус, но это бомба замедленного действия, которая легко может вызвать аутоиммунную реакцию.
— Она запрещена в заготовках. Но многие грибники не соглашаются с этим. Мы настоятельно не рекомендуем ее собирать, — объяснила Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.
СЮЖЕТ
В Новосибирске после засухи возобновился грибной сезон. Рассказываем в этой статье нашей постоянной рубрики «По грибы, по ягоды» вместе с микологом, что можно будет собрать помимо белого гриба и подберезовиков, а главное — где.