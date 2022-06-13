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По грибы, по ягоды

Опасные свинушки собирают новосибирцы в лесах: микологи объяснили, почему эти грибы нужно выбросить

Не спасет от тяжелых последствий даже их отваривание

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Лучше всего оставить эти грибы в лесу

Лучше всего оставить эти грибы в лесу

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Новосибирцы собирают в лесах свинушки, несмотря на все предупреждения микологов об опасности этих грибов. Своим уловом последние дни горожане хвастаются в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022».

Народное название этих грибов — коровники. Научное — свинушка тонкая. Ученые уже достоверно установили, что это ядовитый гриб.

— Доказано, что свинушки — ядовитые грибы, и есть много случаев, когда смерть или тяжелое поражение крови, почек и печени было достоверно связано с употреблением свинушек в пищу. Отваривание не удаляет и не разрушает вещество, ответственное за токсичный эффект, в отличие, например, от сморчковых шапочек, — объяснила миколог-любитель Татьяна Бульонкова.

Яд свинушки — это белок, очень похожий на один из поверхностных белков красных кровяных телец у человека. Многие собирают свинушку тонкую, отмечая ее хороший вкус, но это бомба замедленного действия, которая легко может вызвать аутоиммунную реакцию.

— Она запрещена в заготовках. Но многие грибники не соглашаются с этим. Мы настоятельно не рекомендуем ее собирать, — объяснила Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.

СЮЖЕТ

По грибы, по ягодыПо грибы, по ягоды

В Новосибирске после засухи возобновился грибной сезон. Рассказываем в этой статье нашей постоянной рубрики «По грибы, по ягоды» вместе с микологом, что можно будет собрать помимо белого гриба и подберезовиков, а главное — где.

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