Подберезовики, белый гриб и шампиньоны: что можно собрать в лесу в июне — карта грибных мест
Главное — запастись терпением
В Новосибирскую область пришли дожди и волна холода, но на следующей неделе уже будет тепло, а значит в лесу пойдут грибы. Рассказываем в этой статье нашей постоянной рубрики «По грибы, по ягоды» вместе с микологом, что можно будет собрать помимо белого гриба и подберезовиков, а главное — где.
Уже в середине следующей недели в город начнет возвращаться тепло. Благодаря ему и влаге в лесах ждут первый слой боровиков и подберезовиков.
— Как только пройдут дожди и будет тепло, грибы пойдут. Должно хорошо промочить почву, чтобы в лесу парило, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.
Собирать грибы лучше за чертой города или в глубине городских лесов.
— Многие грибы обладают способностью суперконцентрировать металлы, включая тяжелые — начиная от меди, кадмия, свинца. Поэтому собирать их рядом с дорогами, где-то в середине города не стоит, — отметила миколог.
Белый гриб
Самый желанный гриб для любого любителя тихой охоты — белый. Ближе к концу июня, а при жаркой и влажной погоде даже в середине месяца его можно будет встретить в лесах Новосибирской области и Академгородка. Гриб обладает прекрасными вкусовыми качествами.
Мякоть на срезе белая и, в отличие от подберезовиков и подосиновиков, остается такой же при сушке. На ножке у него белая сеточка на коричневом фоне, а трубочки у молодых грибов тоже белые вначале, а затем темнеют.
Подберезовик
Первые подберезовики этого сезона уже собраны. Они были найдены в Академгородке и Колыванском районе. Пока это только единичные экземпляры, но уже в следующие выходные ожидается более массовое появление этих грибов.
Гриб очень вкусный, и встретить его можно в березовых и смешанных лесах. Мякоть у него белая, при повреждении цвет почти не изменяет, на разрезе в течение нескольких часов темнеет до серого или коричневатого цвета.
Масленок сибирский
Любители маслят очень ждут этих первых сибирских летних грибов. Вкусный, съедобный гриб, растущий рядом с кедрами.
Трубочки гриба желтые, а с возрастом становятся более насыщенного оливкового цвета. Мякоть светло-желтая, при разрезании слегка темнеющая. Шляпка светлее, чем у обычных маслят, но такая же слизистая.
Опенок летний
В Новосибирской области много видов опят, и одни из первых — летние. Шляпка у съедобного опенка мелкочешуйчатая, и только у старых образцов она может быть гладкой.
СЮЖЕТ
Будьте очень аккуратны. На этот гриб очень похожа смертельно ядовитая галерина окаймленная. Если вы не уверены в находке, то лучше пройдите мимо. Галерина окаймленная — крайне ядовитый вид. Отравление приводит к смерти из-за нарушения функций печени.
Шампиньон
Шампиньон растет в богатых азотом почвах. Это съедобный, вкусный гриб. Мякоть у него беловатая, бежевая, на свежем разрезе розовеет.
Но у него есть очень неприятный двойник — шампиньон желтокожий. У гриба нет в основании мешочка. Пластинки у молодых плодовых тел розоватые, а затем при созревании становятся шоколадными. Гриб ядовитый, но не смертельно — может вызвать рвоту и диарею. И точно испортит вам ужин, потому что очень противно пахнет при готовке.
Где собирать грибы
Отправляясь на тихую охоту, воспользуйтесь нашими картами, чтобы выбрать правильное место для поисков.
Новосибирцы вместо грибов собирают сейчас в лесу сосновые шишки. Горожане решили не откладывать в сторону корзинки из-за засухи и похолодания.
В нашей постоянной рубрике «По грибы, по ягоды» мы разобрались вместе с микологом, оставит ли засуха нас совсем без грибов в этом году.