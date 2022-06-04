Подберезовики, белый гриб и шампиньоны: что можно собрать в лесу в июне — карта грибных мест

В Новосибирскую область пришли дожди и волна холода, но на следующей неделе уже будет тепло, а значит в лесу пойдут грибы. Рассказываем в этой статье нашей постоянной рубрики «По грибы, по ягоды» вместе с микологом, что можно будет собрать помимо белого гриба и подберезовиков, а главное — где.



Уже в середине следующей недели в город начнет возвращаться тепло. Благодаря ему и влаге в лесах ждут первый слой боровиков и подберезовиков.