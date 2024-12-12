Неизвестный ограбил банк почти на 10 млн рублей: главные новости Новосибирска 12 декабря

День был богат на события Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ежедневно в Новосибирске происходят десятки событий. Ничего не пропустить в информационном потоке практически невозможно. NGS.RU выбрал пять самых интересных новостей, которые произошли в городе 12 декабря.

Десятимесячный ребенок умер в больнице в Новосибирской области

В больнице Мошковского района Новосибирской области умер десятимесячный ребенок. Как объяснил редакции NGS.RU дедушка мальчика, утром 11 декабря родители пошли к местному терапевту в ЖК «Светлый». Опасения вызвало странное дыхание ребенка. Врач, по словам родственника, послушала, как дышит малыш, и сообщила, что проблема произошла из-за соплей и режущихся зубов. После возвращения домой родители вызвали скорую. Вечером того же дня ребенок скончался.

«Я обязательно уйду. Но не сейчас»: Андрей Травников ответил на расползающиеся слухи о своей отставке

Недавно в социальных сетях начали публиковать слухи о том, что его пост может занять вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на вопрос о своей возможной отставке во время пресс-конференции 12 декабря. Он опроверг слухи и сказал, что пока уходить не собирается.

«Унес 10 миллионов»: в Новосибирске ограбили отделение банка на Гоголя — видео с бегущим парнем в маске

В Новосибирске утром 12 декабря ограбили отделение «Локо-Банка» на улице Гоголя, 38. Как сообщили в региональной прокуратуре, подозреваемый обездвижил сотрудников банка и похитил почти 10 миллионов рублей. Мужчина скрылся с места преступления, полиция его ищет.

«Излишняя доверчивость»: Андрей Травников жестко прошелся по проектировщикам новосибирского метро

Продление Дзержинской линии метро в Новосибирске задерживается из-за проблем с документацией. Они могли возникнуть из-за недостаточного серьезного отношения к проекту. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции 12 декабря.

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