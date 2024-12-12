НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

7 м/c,

ю-з.

 754мм 58%
Подробнее
1 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
Судят владелицу общаги
Что дарить родителям
Парк за 400 миллионов
Копим на будущее
Китайский «танк» за 20 млн
Нейродеды Морозы
Когда и как сбивать температуру
Новости в Telegram
Город Неизвестный ограбил банк почти на 10 млн рублей: главные новости Новосибирска 12 декабря

Неизвестный ограбил банк почти на 10 млн рублей: главные новости Новосибирска 12 декабря

NGS.RU выбрал пять самых интересных событий

505
2 комментария

День был богат на события

Источник:

Ежедневно в Новосибирске происходят десятки событий. Ничего не пропустить в информационном потоке практически невозможно. NGS.RU выбрал пять самых интересных новостей, которые произошли в городе 12 декабря.

Десятимесячный ребенок умер в больнице в Новосибирской области

В больнице Мошковского района Новосибирской области умер десятимесячный ребенок. Как объяснил редакции NGS.RU дедушка мальчика, утром 11 декабря родители пошли к местному терапевту в ЖК «Светлый». Опасения вызвало странное дыхание ребенка. Врач, по словам родственника, послушала, как дышит малыш, и сообщила, что проблема произошла из-за соплей и режущихся зубов. После возвращения домой родители вызвали скорую. Вечером того же дня ребенок скончался.

«Я обязательно уйду. Но не сейчас»: Андрей Травников ответил на расползающиеся слухи о своей отставке

Недавно в социальных сетях начали публиковать слухи о том, что его пост может занять вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на вопрос о своей возможной отставке во время пресс-конференции 12 декабря. Он опроверг слухи и сказал, что пока уходить не собирается.

«Унес 10 миллионов»: в Новосибирске ограбили отделение банка на Гоголя — видео с бегущим парнем в маске

В Новосибирске утром 12 декабря ограбили отделение «Локо-Банка» на улице Гоголя, 38. Как сообщили в региональной прокуратуре, подозреваемый обездвижил сотрудников банка и похитил почти 10 миллионов рублей. Мужчина скрылся с места преступления, полиция его ищет.

«Излишняя доверчивость»: Андрей Травников жестко прошелся по проектировщикам новосибирского метро

Продление Дзержинской линии метро в Новосибирске задерживается из-за проблем с документацией. Они могли возникнуть из-за недостаточного серьезного отношения к проекту. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции 12 декабря.

Китайский «танк» за 20 миллионов: такой вездеход в Новосибирске один — владелец честно рассказал о плюсах и минусах Yangwang U8

В начале 2023 года китайский автопроизводитель BYD представил миру свой новый премиальный бренд Yangwang, дебютировав с внедорожником U8. BYD Yangwang U8 2024 года пока редкость в Новосибирске, в городе всего два представителя этой марки: один ждет хозяина в салоне, а второй с января мелькает на дорогах (и не только). Корреспондент NGS.RU поговорил с владельцем премиального внедорожника, покатался на нем по льду автодрома и опробовал тот самый танковый разворот.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Ограбление Происшествия Новости Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
23 минуты
Люди не кому не нужны. Не друг другу не вообще природе. Людьми руководят инстинкты. Но самим людям нужно есть пить потреблять всего и как можно больше.
Гость
8 минут
МОЛОДЕЦ.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Дмитрий,39

Кристинка,28

Aleksandr,41

Максим,42

Марат,44

Джой,38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление