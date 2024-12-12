«Унес 10 миллионов»: в Новосибирске ограбили отделение банка на Гоголя — видео с бегущим парнем в маске

В Новосибирске утром 12 декабря ограбили отделение «Локо-Банка» на улице Гоголя, 38, об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black». По данным человека, который предоставил записи с камер видеонаблюдения, инцидент произошел около 08:30 утра.
— По неподтвержденной информации, произошло ограбление, и преступник унес с собой почти 10 миллионов рублей, — сказано в сообщении.
Также в канале сказано, что предполагаемый преступник был вооружен и «связал сотрудников банка». Читатель НГС Александр уточнил, что около 10 часов утра на месте дежурили силовики.
— Несколько патрульных автомобилей и кинологи у дверей банка были, — сообщил собеседник.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, в ведомстве уточняют информацию. Также редакция обратилась за комментарием в пресс-службу «Локо-Банка» — на момент публикации ответа не последовало.
Напомним, что на этой неделе неизвестные ограбили новосибирский пункт выдачи Wildberries.
Обновлено: в полиции подтвердили ограбление банка и сумму ущерба, подозреваемого ищут.