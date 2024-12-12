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Криминал «Унес 10 миллионов»: в Новосибирске ограбили отделение банка на Гоголя — видео с бегущим парнем в маске

«Унес 10 миллионов»: в Новосибирске ограбили отделение банка на Гоголя — видео с бегущим парнем в маске

Утром на месте ЧП работали силовики

11 082
111 комментариев

Судя по записям с камер наблюдения, грабитель был вооружен

Источник:

В Новосибирске утром 12 декабря ограбили отделение «Локо-Банка» на улице Гоголя, 38, об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black». По данным человека, который предоставил записи с камер видеонаблюдения, инцидент произошел около 08:30 утра.

Предполагаемый момент побега подозреваемого попал на запись

Источник:

— По неподтвержденной информации, произошло ограбление, и преступник унес с собой почти 10 миллионов рублей, — сказано в сообщении.

Также в канале сказано, что предполагаемый преступник был вооружен и «связал сотрудников банка». Читатель НГС Александр уточнил, что около 10 часов утра на месте дежурили силовики.

Силовики дежурили у офиса банка сегодня утром

Источник:

— Несколько патрульных автомобилей и кинологи у дверей банка были, — сообщил собеседник.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, в ведомстве уточняют информацию. Также редакция обратилась за комментарием в пресс-службу «Локо-Банка» — на момент публикации ответа не последовало.

Если вам известны обстоятельства этого происшествия, то расскажите об этом редакции НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Напомним, что на этой неделе неизвестные ограбили новосибирский пункт выдачи Wildberries.

Обновлено: в полиции подтвердили ограбление банка и сумму ущерба, подозреваемого ищут.

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Новосибирск Банк МВД Ограбение
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Комментарии
111
эксбад
1 час
Вначале прочитала, как "ограбили отделение "ЛоХо- банка")) Удивилась,что такое правдивое название дали)))
Татьяна 53
54 минуты
Дерзко, утром, в самом центре. Случаи будут только учащаться с такими ценами
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