На место тушения склада в Новосибирске прибыл пожарный поезд

В здании обрушилась крыша Источник: Арина Суворова / NGS.RU











На место крупного возгорания на складе в Новосибирске прибыл пожарный поезд. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Возгорание началось в ночь на 13 декабря. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар произошел на складе на улице Тюменской. Площадь возгорания — 5000 квадратных метров.

— На месте работают 98 пожарных и 30 единиц техники. По оперативным данным, огнем охвачены 5 000 квадратов. Частично обрушилась крыша, — сообщили в ведомстве.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пока не подтвердили прибытие пожарного поезда.