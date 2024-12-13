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Происшествия На место тушения склада в Новосибирске прибыл пожарный поезд

На место тушения склада в Новосибирске прибыл пожарный поезд

На месте работают сотрудники МЧС

933
2 комментария

В здании обрушилась крыша

Источник:

На место крупного возгорания на складе в Новосибирске прибыл пожарный поезд. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Возгорание началось в ночь на 13 декабря. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар произошел на складе на улице Тюменской. Площадь возгорания — 5000 квадратных метров.

— На месте работают 98 пожарных и 30 единиц техники. По оперативным данным, огнем охвачены 5 000 квадратов. Частично обрушилась крыша, — сообщили в ведомстве.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пока не подтвердили прибытие пожарного поезда.

НГС рассказывает в онлайн-трансляции все, что известно о происшествии.

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Пожарный поезд Пожар Склад Левый берег Новосибирск
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Комментарии
2
alippa
12 минут
пятница 13-тое(((
Гость
20 минут
Что, рожей не вышли? ТАСС подтвердили прибытие поезда, а вам нет )))
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