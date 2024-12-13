Метры шланга протянули по частному сектору: огромный склад горит в Новосибирске — онлайн с места

В ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что возгорание произошло в производственно-складском здании для различной продукции, в том числе из пластика.

— Пожарные МЧС России продолжают тушение и стоят на защите двух административных корпусов, пристроенных к горящему зданию. Бесперебойную подачу воды оказывает пожарный поезд. Для разведки задействованы беспилотники. Для проведения замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе направлены специалисты.