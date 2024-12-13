Метры шланга протянули по частному сектору: огромный склад горит в Новосибирске — онлайн с места

На складе хранился пластик
В ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что возгорание произошло в производственно-складском здании для различной продукции, в том числе из пластика.
— Пожарные МЧС России продолжают тушение и стоят на защите двух административных корпусов, пристроенных к горящему зданию. Бесперебойную подачу воды оказывает пожарный поезд. Для разведки задействованы беспилотники. Для проведения замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе направлены специалисты.
Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко находится на месте пожара. Публикуем несколько снимков возгорания.
Из-за густого дыма сложно разглядеть даже высотные дома, которые находятся недалеко от места пожара.
Очевидцы близко подошли к месту возгорания. Кадрами поделился паблик «Новосибирск с огоньком».
Судя по всему, полыхает здание в несколько этажей.
В ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовали видео с места тушения пожара.
Слева на фото — частный дом рядом с горящим складом. На его территорию, по словам местного жителя, летели искры с места пожара.
От здания разносится едкий дым. Из-за сильного ветра он распространяется по всей округе.
— На Бугринке дышать нечем при закрытых окнах, — написала читательница.
Дорога на улице Тюменская, где произошел пожар, окрасилась в красный цвет, сообщает 2ГИС.
По данным пользователей сервиса, там перекрыто движение.
— Ничего не видно, — пишет пользователь сервиса.
Еще одно фото со склада. Напомним, пожар случился на улице Тюменская.
Посмотрите, как выглядит место возгорания. Густой дым поднимается вверх в небо над домами. Кадрами с редакцией поделился читатель НГС.
По словам местного жителя, искры и обугленные частицы от склада летели на территорию одного из частных домов.
Одна из читательниц НГС находится вблизи склада. Она сообщила, что не видела на месте владельцев здания.
— Спросила у ребят, которые стоят и смотрят на это. Они сказали, что сначала кто-то приезжал, с охраной забегал туда. Но больше этих людей не было видно, — сообщила сибирячка.
Очевидцы также заявили, что вызвали пожарных — они позвонили в экстренные службы час назад. На место прибыли четыре машины МЧС.
— Постояли минут 20, пока поняли, что происходит…. Начали тушить, — заявила девушка.
Здание уже почти полностью выгорело.