Метры шланга протянули по частному сектору: огромный склад горит в Новосибирске — онлайн с места

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Собираем все, что известно о ЧП

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3 комментария

Возгорание произошло в ночь на 13 декабря

Источник:
Екатерина Евстафьева

Еще один снимок из одного из соседних домов

Источник:
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Екатерина Евстафьева

На складе хранился пластик

В ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что возгорание произошло в производственно-складском здании для различной продукции, в том числе из пластика.

— Пожарные МЧС России продолжают тушение и стоят на защите двух административных корпусов, пристроенных к горящему зданию. Бесперебойную подачу воды оказывает пожарный поезд. Для разведки задействованы беспилотники. Для проведения замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе направлены специалисты.

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Анастасия Хрипушина

Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко находится на месте пожара. Публикуем несколько снимков возгорания.

Источник:
Источник:
Источник:

Источник:

Источник:
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Екатерина Евстафьева

Небольшие просветы за антенной — окна многоэтажки

Источник:

Из-за густого дыма сложно разглядеть даже высотные дома, которые находятся недалеко от места пожара.

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Анастасия Хрипушина

Очевидцы близко подошли к месту возгорания. Кадрами поделился паблик «Новосибирск с огоньком».

Судя по всему, полыхает здание в несколько этажей.

Источник:
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Екатерина Евстафьева

На месте работают 98 пожарных

Источник:

В ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовали видео с места тушения пожара.

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Екатерина Евстафьева

Дым распространяется по округе

Источник:

Слева на фото — частный дом рядом с горящим складом. На его территорию, по словам местного жителя, летели искры с места пожара.

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Екатерина Евстафьева

От здания разносится едкий дым. Из-за сильного ветра он распространяется по всей округе.

— На Бугринке дышать нечем при закрытых окнах, — написала читательница.

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Анастасия Хрипушина

Дорога на улице Тюменская, где произошел пожар, окрасилась в красный цвет, сообщает 2ГИС.

По данным пользователей сервиса, там перекрыто движение.

— Ничего не видно, — пишет пользователь сервиса.

Источник:
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Анастасия Хрипушина
Источник:

Еще одно фото со склада. Напомним, пожар случился на улице Тюменская.

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Анастасия Хрипушина

Источник:

Посмотрите, как выглядит место возгорания. Густой дым поднимается вверх в небо над домами. Кадрами с редакцией поделился читатель НГС.

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Екатерина Евстафьева

По словам местного жителя, искры и обугленные частицы от склада летели на территорию одного из частных домов.

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Анастасия Хрипушина

Одна из читательниц НГС находится вблизи склада. Она сообщила, что не видела на месте владельцев здания.

— Спросила у ребят, которые стоят и смотрят на это. Они сказали, что сначала кто-то приезжал, с охраной забегал туда. Но больше этих людей не было видно, — сообщила сибирячка.

Очевидцы также заявили, что вызвали пожарных — они позвонили в экстренные службы час назад. На место прибыли четыре машины МЧС.

— Постояли минут 20, пока поняли, что происходит…. Начали тушить, — заявила девушка.

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Екатерина Евстафьева

Виден каркас здания

Источник:

Здание уже почти полностью выгорело.

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Пожар Новосибирск МЧС
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Комментарии
3
ПНЕВМАТИК
55 минут
сейчас из окна наблюдаю, есть видео!
Гость
1 час
Если долго смотреть на огонь, то вас непременно уволят с МЧС)
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