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Происшествия «Тут толпы зевак»: крупный пожар на Тюменской раскинулся на 5 тысяч квадратов — видео

«Тут толпы зевак»: крупный пожар на Тюменской раскинулся на 5 тысяч квадратов — видео

Очевидцы повыходили на улицу, чтобы посмотреть на пламя

1 440
3 комментария

На месте работают 98 пожарных

Источник:

В ночь на 13 декабря в Новосибирске произошел крупный пожар на улице Тюменской.

На месте пожара работает корреспондент НГС Арина Суворова. Инцидент случился в районе Бугринской рощи. Кроме сотрудников МЧС, на месте находятся другие экстренные службы — ГАИ и скорая помощь.

— Тут толпы зевак. Люди повыходили из домов, потому что напротив промзоны частные дома. Люди вышли, смотрят на всё, — объяснила сибирячка.

По ее словам, возгорание произошло в районе 00:00–00:30. Был странный запах, но дыма не было.

Источник:

На видео заметно, что огонь поднимается вверх, в воздух. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется.

— На месте работают 98 пожарных и 30 единиц техники. По оперативным данным, огнем охвачены 5000 квадратов. Частично обрушилась крыша, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Информация о пострадавших не поступала.

Если вы стали очевидцем пожара, свяжитесь с редакцией НГС

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Комментарии
3
alippa
9 минут
— Тут толпы зевак. Люди повыходили из домов, потому что напротив промзоны частные дома. Люди вышли, смотрят на всё, — объяснила сибирячка.© думаешь из человейков не вышли бы? Ещё как! выбежали бы со смартфонами в руках наперевес
Гость
56 минут
так и не поняла,что горит
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