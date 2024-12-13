«Тут толпы зевак»: крупный пожар на Тюменской раскинулся на 5 тысяч квадратов — видео

На месте работают 98 пожарных Источник: Арина Суворова / NGS.RU











В ночь на 13 декабря в Новосибирске произошел крупный пожар на улице Тюменской.

На месте пожара работает корреспондент НГС Арина Суворова. Инцидент случился в районе Бугринской рощи. Кроме сотрудников МЧС, на месте находятся другие экстренные службы — ГАИ и скорая помощь.

— Тут толпы зевак. Люди повыходили из домов, потому что напротив промзоны частные дома. Люди вышли, смотрят на всё, — объяснила сибирячка.

По ее словам, возгорание произошло в районе 00:00–00:30. Был странный запах, но дыма не было.

Источник: Арина Суворова / NGS.RU

На видео заметно, что огонь поднимается вверх, в воздух. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется.

— На месте работают 98 пожарных и 30 единиц техники. По оперативным данным, огнем охвачены 5000 квадратов. Частично обрушилась крыша, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.