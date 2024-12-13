«Жар прям»: что находится на полыхающих складах — кадры с места, куда близко никого не подпускают

Здание на улице Тюменской, 4 к3 в Новосибирске полностью охватил огонь. От места возгорания поднимается густой столб черного дыма. Сибиряк прислал редакции кадры с места происшествия.
— Жар прям, — сообщил читатель НГС.
Как передает с места пожара корреспондент НГС, людей не подпускают близко к зданию. Рядом работают сотрудники МЧС, также приехала полиция.
По информации сервиса 2ГИС, в здании, где произошел пожар, находится склад компании «Кабельная арматура» и офис интернет-магазина этой же компании. В соседнем здании по адресу Тюменская, 4 находится несколько организаций. Среди них производственно-торговая компания «Промет», торговые компании «Профсейф», «Мебель тут уют», «Светосила-Mobilux», «Барсук Бригадир», «Дельта Нск».
За подробностями пожара следите в нашем онлайн-репортаже.