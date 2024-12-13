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Происшествия «Жар прям»: что находится на полыхающих складах — кадры с места, куда близко никого не подпускают

«Жар прям»: что находится на полыхающих складах — кадры с места, куда близко никого не подпускают

Огонь распространился на 5 тысяч квадратных метров

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2 комментария

Огонь полностью охватил склад

Источник:

Здание на улице Тюменской, 4 к3 в Новосибирске полностью охватил огонь. От места возгорания поднимается густой столб черного дыма. Сибиряк прислал редакции кадры с места происшествия.

— Жар прям, — сообщил читатель НГС.

Как передает с места пожара корреспондент НГС, людей не подпускают близко к зданию. Рядом работают сотрудники МЧС, также приехала полиция.

Источник:

По информации сервиса 2ГИС, в здании, где произошел пожар, находится склад компании «Кабельная арматура» и офис интернет-магазина этой же компании. В соседнем здании по адресу Тюменская, 4 находится несколько организаций. Среди них производственно-торговая компания «Промет», торговые компании «Профсейф», «Мебель тут уют», «Светосила-Mobilux», «Барсук Бригадир», «Дельта Нск».

За подробностями пожара следите в нашем онлайн-репортаже.

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Пожар Горит склад МЧС Новосибирск
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склады армии
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