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Происшествия эксклюзив «Просто подходили и смотрели»: в новосибирской больнице умер младенец — родственники рассказали о последних часах его жизни

«Просто подходили и смотрели»: в новосибирской больнице умер младенец — родственники рассказали о последних часах его жизни

Родители и педиатр думали, что у ребенка просто режутся зубы, но всё оказалось гораздо сложнее и привело к трагедии

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Трагедия произошла в Мошковской ЦРБ

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В Мошковском районе Новосибирской области скончался 10-месячный ребенок — малыш задыхался и терял сознание. Младенца сначала привезли к педиатру, но, не получив необходимой помощи, были вынуждены отправить в местную ЦРБ. Родственники мальчика винят в трагедии медиков, считая, что его нужно было отправлять на лечение в Новосибирск. Корреспондент НГС попытался разобраться в ситуации.

Как всё произошло

Трагедия произошла 11 декабря. Утром родители повели 10-месячного малыша к местному педиатру в жилом комплексе Светлый Мошковского района — их напугало странное дыхание мальчика. Медик, по словам дедушки ребенка, послушала, как дышит младенец, и заявила, что проблема в соплях и режущихся зубах.

После возвращения домой родители сняли на видео дыхание малыша и отправили своему педиатру. Врач в ответ рекомендовал немедленно вызвать скорую помощь.

— Приехала бригада скорой помощи, сказали, чтобы родители везли его в город. Стали делать ингаляцию с пульмикортом — он начал синеть, терять сознание, задыхаться. Они ему сразу дали кислород и увезли в мошковскую ЦРБ, — рассказал НГС Евгений, дедушка мальчика.

По словам матери малыша, врачи не могли оказать необходимую помощь из-за отсутствия в больнице «специального оборудования». Родственники настаивали на переводе ребенка в Новосибирскую областную больницу. Врачи утверждали, что занимаются согласованием, но малыша никуда так и не перевели.

Мальчик был госпитализирован в Мошковскую ЦРБ в 15:00. По словам Евгения, примерно в 20:00 его мать выпроводили из реанимации, сообщив ей о подключении ребенка к системе искусственной вентиляции легких (ИВЛ). А ещё через час главврач сообщила родственникам о смерти малыша.

Тело ребенка доставили в Новосибирскую городскую больницу № 1 для проведения судебно-медицинской экспертизы. Родственники намерены обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что каждый подобный случай разбирает ведомственная комиссия по младенческой смертности. Сейчас проводятся все необходимые экспертизы.

«Вопросы к педиатру»

Родственники недоумевают, как педиатр не смогла увидеть серьезных проблем у малыша

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Официально причина смерти малыша пока не установлена — она станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. Но дедушка мальчика сообщил НГС, что пульмонологи по телефону озвучили предварительный диагноз — отек легких.

— До Новосибирска ребенка было везти ближе, чем в Мошковскую ЦРБ. Но, как я понял, у наших медиков запрет: нельзя им в город возить. К врачу скорой помощи вопросов нет — он делал всё возможное, откачивал малыша. Вопросы есть к педиатру, который сказал, что причина в соплях и режущихся зубах, — сказал Евгений.

Он отметил, что проблемы с дыханием у младенца появились резко и неожиданно — до этого всё было хорошо.

Корреспондент НГС попытался связаться с фельдшерско-акушерским пунктом в посёлке Октябрьский Мошковского района, куда первым делом обратились родители ребёнка, но на момент подготовки материала трубку никто не взял. В онлайн-сервисе 2GIS указано, что пункт работает всего несколько часов в день — с 8:00 до 12:00.

«Очень много нюансов»

Один из близких родственников умершего мальчика, с которым пообщался НГС, рассказал, что возмущен этой ситуацией от начала до конца. Он считает, что в смерти ребенка виноваты педиатр и реанимационная бригада. Последние, по его словам, «бездействовали четыре часа».

— Просто подходили и смотрели, подходили и смотрели. Не было специального детского оборудования, — заявил собеседник НГС.

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По словам родственника, он хочет, чтобы эту ситуацию взяли на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и прокуратура. Следователи при этом уже вызвали родителей мальчика на прием и начали проверку по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

— Они ничего не сделали — это разве медики? Они даже не могли понять, что с ним. Одна из врачей предположила, что он проглотил, как она сказала, какой-то инородный предмет. Потом сделали рентген и само собой выяснилось, что это чушь, — возмутился мужчина.

Следственному комитету предстоит провести тщательную проверку, чтобы понять, кто виновен в смерти малыша

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Медицинский юрист Евгений Павлов объяснил НГС, что, пока нет полного спектра документов, рассуждать о виновных в смерти ребёнка не имеет смысла. Сейчас задача установить все подробности возложена на Следственный комитет.

— Надо разбираться, видеть документы ребёнка: был ли он, например, астматик или аллергик, из-за чего произошла проблема. СК будет давать оценку всем структурам и медикам, которые смотрели ребёнка. Там очень много нюансов, — сказал юрист.

По словам специалиста, следователи будут оценивать и то, почему ребёнка доставили именно в эту больницу, была ли она оборудована всем необходимым для оказания ему помощи, была машина скорой помощи обычной или реанимационной и ряд других факторов.

Евгений Павлов добавил, что винить кого-то преждевременно не нужно. При этом если уголовное дело всё-таки будет возбуждено, фигурантами по ним, как правило, проходят именно «оказатели медицинских услуг», а не главный врач.

В Мошковской ЦРБ корреспонденту НГС отказались предоставить комментарий по ситуации, сославшись на то, что родителями не дано согласие на разглашение информации для СМИ. Редакция направила официальный запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области.

Ранее НГС писал о том, что новосибирские врачи не могут оформить больничные листы.

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Новосибирская область Мошковский район Умер ребенок Больница Младенец ФАПы
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