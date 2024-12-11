«Ни выдать, ни закрыть»: новосибирские врачи не могут оформить больничные листы — с чем это связано

Сейчас большинство больничных оформляют в электронном виде Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В Новосибирске врачи и пациенты столкнулись с проблемами с выдачей больничных листов. С жалобами в редакцию обратились несколько человек.

— C 6 декабря и до сих пор не работает сервер по выдаче электронных листков нетрудоспособности по Новосибирской области. Данная проблема не решается уже пять дней, заявка в техподдержку остается без ответа. Это приводит к тому, что невозможно выдать, продлить, закрыть листок нетрудоспособности пациенту, — объяснил врач, который работает в одной из поликлиник города.

Читательница НГС в свою очередь пожаловалась, что ей не могут закрыть больничный лист, а значит, и выплаты по нему будут задержаны.

Система не дает отправить документы Источник: читатель НГС











Корреспондент НГС позвонила на горячую линию Социального фонда России по Новосибирской области как пациент. Оператор никакой конкретной информации не дал и сказал просто ждать, когда пройдут документы.

В пресс-службе отделения СФР по Новосибирской области ответили, что с 6 по 9 декабря была остановка сервисов «Электронный лист нетрудоспособности» из-за переключения на другую платформу. С 10 декабря работает уже Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере.

— В случае возникновения технических вопросов медицинской организации необходимо обратиться к разработчику программного продукта, в котором она работает, либо в Минздрав региона, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе отделения СФР по Новосибирской области. — Отделение СФР выплачивает пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня представления работодателем необходимых сведений. Все выплаты и пособия выплачиваются в установленные сроки.

Что делать, если сервис не работает

Медицинский юрист Евгений Павлов объяснил, что если не работает сервис, то медучреждение должно сразу же отправить письменный запрос в Социальный фонд с подписью главного врача или другого руководителя.

— Это нужно, чтобы не было потом претензий к медучреждению, и для понимания, как действовать дальше в такой ситуации. Какие-то другие способы использовать, чтобы вовремя передать информацию, — подчеркнул специалист.

Также медучреждению нужно уведомить о случившемся Минздрав и попросить подключиться к решению вопроса.

Пациент в свою очередь может оставить жалобу на сайте Социального фонда или отправить ее через «Госуслуги». Десятидневный срок по выплате начинается только после того, как расчет сделает работодатель.

— Без закрытия больничного расчет не сделать. И получается замкнутый круг, — отметил Евгений Павлов.