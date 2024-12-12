Отечественные ученые и разработчики получат информационную поддержку

Фонд «Росконгресс» и Российский научный фонд 17 декабря подпишут соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставят председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и генеральный директор Российского научного фонда Владимир Беспалов. Церемония пройдет при участии помощника президента РФ Андрея Фурсенко.
Стороны намерены совместно проводить конгрессно-выставочные мероприятия, в том числе научно-технологической направленности. Ожидается, что сотрудничество поможет популяризовать отечественные разработки и научные проекты, направленные на обеспечение конкурентоспособности и технологического суверенитета России.