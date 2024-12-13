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Происшествия «На Бугринке дышать нечем»: как тушат масштабный пожар на Тюменской — оперативная съемка

«На Бугринке дышать нечем»: как тушат масштабный пожар на Тюменской — оперативная съемка

Огонь охватил 5 тысяч квадратных метров

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По словам очевидцев, от зданий разносится едкий дым

Источник:

Пресс-служба МЧС России опубликовала кадры тушения пожар на улице Тюменской в Новосибирске.

Источник:

Очевидцы рассказывают, что от горящего здания разносится едкий дым. Из-за сильного ветра он распространяется по всей округе.

По информации регионального ГУ МЧС, площадь возгорания составляет 5 тысяч квадратных метров. В горящем здании частично обрушилась крыша. Агентство ТАСС сообщает, что на место прибыл пожарный поезд, однако в МЧС эту информацию пока не подтвердили.

— На Бугринке дышать нечем при открытых окнах, — рассказала читательница НГС.

Подробности пожара читайте в нашей онлайн-трансляции.

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