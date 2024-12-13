«На Бугринке дышать нечем»: как тушат масштабный пожар на Тюменской — оперативная съемка

Пресс-служба МЧС России опубликовала кадры тушения пожар на улице Тюменской в Новосибирске.
Очевидцы рассказывают, что от горящего здания разносится едкий дым. Из-за сильного ветра он распространяется по всей округе.
По информации регионального ГУ МЧС, площадь возгорания составляет 5 тысяч квадратных метров. В горящем здании частично обрушилась крыша. Агентство ТАСС сообщает, что на место прибыл пожарный поезд, однако в МЧС эту информацию пока не подтвердили.
— На Бугринке дышать нечем при открытых окнах, — рассказала читательница НГС.
Подробности пожара читайте в нашей онлайн-трансляции.