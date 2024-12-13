День памяти Андрея Первозванного: чего не стоит делать, чтобы не навлечь беду

Раньше Андреев день отмечали широкими гуляниями, сегодня же его встречают гораздо скромнее Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Каждый год 13 декабря в России отмечают День памяти Андрея Первозванного. Этот апостол — один из 12 учеников Иисуса Христа. Его вспоминают 13 декабря ежегодно. Дата непереходная, то есть День памяти апостола Андрея Первозванного из года в год отмечают в одно и то же число. В 2024 году дата выпадает на пятницу. С Андреем Первозванным связан и еще один церковный праздник, который отмечают 13 июля, — Собор славных и всехвальных 12 апостолов. Подробнее о том, как празднуют Андреев день и какие традиции с ним связаны, читайте далее.

Кто такой Андрей Первозванный

Родился Андрей Первозванный в Вифсаиде, рыбацком городе на берегу Галилейского озера. Его отец, как и многие жители города, был рыбаком. Но Андрея это ремесло обошло стороной — он с юных лет искал Бога. И нашел. Он набился в ученики к Иоанну Крестителю и попросил, чтобы его крестили. Сказано — сделано. Вскоре после крещения в Иордане Андрей увидел Христа, который, по преданиям, сошел с небес в образе голубя.

Увидев такое чудо, Андрей пошел вслед за Иисусом. Именно тогда он и получил свое прозвище — Первозванный. Так его нарекли за то, что он был первым, кого Иисус позвал за собой проповедовать христианство по городам и странам.

Как и многие проповедники, Андрей умер не своей смертью. После того как Иисус воскрес, его ученики отправились с проповедями по городам и весям. Андрею выпала доля нести слово Божье язычникам. Преодолев Босфор, он добрался до места, где с годами вырос Киев, позже дошел до Новгорода и селения Патры. Дошел бы, может быть, и дальше, но правитель тех мест, язычник Егиат, приказал казнить апостола за его веру. Андрея Первозванного, как и его учителя, распяли на кресте. Но, в отличие от классического, крест апостола был Х-образным.

Именно такой крест — Андреевский — можно увидеть на флаге ВМФ. А самого Андрея Первозванного считают покровителем России и моряков. Ему молятся о защите Родины, семьи, единстве людей, укреплении веры, счастливом браке и милосердии к ближним.

Приметы на Андреев день

С 13 декабря связано много примет, в первую очередь, конечно же, погодных. Наиболее известные из них:

если 13 декабря пошел снег и не растаял сразу же — он будет лежать еще 110 дней;

нет снега на Андрея — зима будет теплой;

огонь в печи в Андреев день красный — стужа не за горами, белое пламя в топке — придет оттепель;

низкие и быстрые облака — к трескучим морозам;

ходили к водоемам и колодцам, прислушиваясь: вода молчит — зима не будет суровой, гудит и завывает — ждали не только «злую» зиму, но и других бедствий, в том числе потопов и ураганов.

Также по погоде в Андреев день определяли, каким будет урожай в следующем году. Так, если ясно и морозно, ждали, что к осени амбары будут полны.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Традиции на День памяти Андрея Первозванного

Раньше Андреев день отмечали широко да с народными гуляньями. Сегодня же его проводят скромнее. 13 декабря принято посещать службу в храме и молиться. Также в Андреев день девушки гадали на суженого и ждали вещих снов, чтобы увидеть образ своего жениха.

Традиционно в День памяти Андрея Первозванного накрывали праздничный стол, но с постными блюдами, так как Рождественский пост в самом разгаре. Преимущественно выставляли блюда с капустой — пироги и соленья. От алкоголя воздерживались из-за всё того же поста.

Что интересно, гостей к столу не звали — считалось, что нечистая сила в этот день может принять облик любого человека и так проникнуть в дом, принеся с собой немало бед. Кроме того, боясь всё той же нечисти, люди не выходили из дома после захода солнца. При этом верили, что опасность подстерегает не только людей, но и домашний скот.

Также 13 декабря избегали тяжелой работы, а женщины откладывали рукоделие в сторону. Считалось, что нарушивший этот запрет может сильно пораниться.

Особое внимание уделяли тому, чтобы ни с кем не ругаться 13 декабря, и в особенности не сквернословить. Считалось, что тех, кто нарушит этот запрет, ждет нищета, болезни и другие тяжелые испытания.