Первые подберезовики собрали новосибирцы — где они их нашли
Пока это не массовый слой
Первые подберезовики появились в лесах Новосибирской области благодаря проливным дождям и грозам, которые сменили засуху.
В окрестностях Академгородка два молодых гриба нашла 31 мая участница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022».
— Как только пройдут дожди и будет тепло, грибы пойдут. Должно хорошо промочить почву, чтобы в лесу парило, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su
Грибы появились и в Колыванском районе.
СЮЖЕТ
Новосибирцы вместо грибов собирают сейчас в лесу сосновые шишки. Горожане решили не откладывать в сторону корзинки из-за засухи и похолодания.
В нашей постоянной рубрике «По грибы, по ягоды» мы разобрались вместе с микологом, оставит ли засуха нас совсем без грибов в этом году.