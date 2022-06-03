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По грибы, по ягоды

Первые подберезовики собрали новосибирцы — где они их нашли

Пока это не массовый слой

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Два молодых гриба нашли в окрестностях Академгородка

Два молодых гриба нашли в окрестностях Академгородка

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Первые подберезовики появились в лесах Новосибирской области благодаря проливным дождям и грозам, которые сменили засуху.

В окрестностях Академгородка два молодых гриба нашла 31 мая участница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022».

— Как только пройдут дожди и будет тепло, грибы пойдут. Должно хорошо промочить почву, чтобы в лесу парило, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su

Грибы появились и в Колыванском районе.

Гриб найден на днях

Гриб найден на днях

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СЮЖЕТ

По грибы, по ягодыПо грибы, по ягоды

Новосибирцы вместо грибов собирают сейчас в лесу сосновые шишки. Горожане решили не откладывать в сторону корзинки из-за засухи и похолодания.

В нашей постоянной рубрике «По грибы, по ягоды» мы разобрались вместе с микологом, оставит ли засуха нас совсем без грибов в этом году.

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